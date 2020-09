Des levures de bière développées par Le Temps d’une Pinte

Il y a un peu plus de deux ans, la microbrasserie Le Temps d’une Pinte entreprenait de développer des levures servant à concocter ses bières. Les nombreux essais se sont avérés concluants, si bien que quelques bières ont été produites à partir de levures trouvées dans la nature.

«Il y a trois façons de faire la récolte de levures, indique Gustavo Nevares, maître-brasseur du Temps d’une Pinte. On peut utiliser un pot en verre avec un coton à fromage. On met un jus sucré dans le fond du pot pour nourrir la levure. Nous, on a mis le pot dans le jardin sur le toit et près des ruches des abeilles. Les levures qui sont naturellement dans l’air vont passent par le coton à fromage, entrent dans le pot et commencent une fermentation avec le jus.»

Si le résultat de la fermentation donne un goût intéressant, l’échantillon est apporté au laboratoire du Technocentre pour identifier et isoler les levures se trouvant dans le pot. «La deuxième façon de faire, c’est aller chercher des fruits, les écraser et les laisser fermenter spontanément, mentionne M. Nevares. Et la troisième méthode, c’est de prendre un coton-tige spécial et prélever sur les feuilles, les fleurs, etc.»

Ces techniques d’essais et erreurs ont mené à des découvertes intéressantes. Les souches des levures choisies par l’équipe du Temps d’une Pinte sont maintenant conservées au Technocentre et sont prêtes à être produites en grande quantité, selon les besoins de la microbrasserie.

«On a produit plusieurs bières avec nos levures trouvées dans la nature. On a fait, entre autres, des bières forestières, des bières au miel et des bières surettes, énumère M. Nevares. Ce qu’on a trouvé avec les camerises est particulièrement intéressant, je trouve.»

Éventuellement, il se pourrait même que la microbrasserie fasse la découverte d’une levure typiquement trifluvienne. Des analyses et des vérifications en laboratoire seront nécessaires pour en arriver là, mais la possibilité est bien réelle. D’ici là, la récolte des levures se poursuit dans le but de faire découvrir aux amateurs de bières des produits qui se distinguent.

La levure, c’est quoi?

La levure est un micro-organisme dont les maîtres-brasseurs ont besoin pour fermenter la bière. La levure est nécessaire pour développer les goûts des bières.