Des kiosques refroidis par le soleil

Dispersés aux quatre coins de la ville, les fameux kiosques verts de fruits et légumes sont équipés depuis cet été de chambres froides alimentées à l’énergie solaire. Un système unique au Québec a été pensé et conçu sur mesure par l’entreprise propriétaire, Les Jardins Fruités.

Ce projet, l’entrepreneur David Vaudrin l’avait en tête depuis déjà quelques années. Après plusieurs mois d’essais, il a décidé de déployer son système sur une vingtaine de kiosques en Mauricie, soit environ les deux tiers de ses installations.

«Ça fait au moins 4-5 ans que j’y pense, dit-il. J’ai toujours cherché un moyen de minimiser le plus possible nos pertes alimentaires et d’augmenter la qualité des produits qu’on met sur le comptoir. Durant les périodes de canicules, il faut faire plus de livraisons de la ferme aux kiosques pour s’assurer de la fraîcheur des produits. Quand il fait très chaud, c’est plus de transports, mais aussi plus de pertes, malheureusement.»

C’est pourquoi M. Vaudrin a pensé faire d’une pierre deux coups en dotant ses kiosques de chambres froides. Ainsi, les aliments ne sont pas exposés à la chaleur pendant de longues périodes. Les employés se chargent de regarnir le comptoir en fonction des ventes réalisées. Ce faisant, le nombre de livraisons est également réduit.

«J’ai pensé faire un système de réfrigération à l’énergie solaire, mais je n’avais encore jamais vu ça pour des kiosques de fruits et légumes. J’ai réfléchi à comment je pouvais monter un système qui consomme peu d’énergie et qui serait viable. J’ai fait des calculs tout l’hiver et j’ai fait plein de tests. Tout a été fait sur mesure. Quand on est entrepreneur, on met bien des chapeaux, mais là, j’en ai mis un tout nouveau : celui d’ingénieur», lance M. Vaudrin en riant.

Un pari gagné

D’une dimension de trois pieds de haut par deux pieds et demi de large et huit pieds de long, les chambres froides se maintiennent à une température variant entre 8 et 10 degrés. Pour produire l’énergie nécessaire à la réfrigération, les kiosques sont munis de deux à quatre panneaux, selon leurs dimensions et les besoins. Le système comprend également des batteries qui emmagasinent l’énergie afin que les journées pluvieuses ne soient pas un problème.

«Le plus gros défi, c’était de trouver la façon la moins énergivore et la plus performante, mentionne David Vaudrin. Il fallait aussi être raisonnable au niveau des coûts. C’est quand même un investissement majeur de dizaines de milliers de dollars.»

«C’était un gros pari d’installer le système sur plusieurs kiosques la première année, mais je suis vraiment content de cette décision parce que ça fonctionne très bien, renchérit-il. C’est nouveau, alors il y a quelques petits ajustements à faire, mais rien de majeur. Par exemple, il y a des points de vente où la luminosité n’est pas adéquate à cause des arbres. Il s’agit seulement de déplacer un peu le kiosque.»

Et question de rentabiliser cet investissement, les kiosques munis de panneaux solaires seront installés près de la serre de production de la Ferme horticole Gagnon à la fin de la saison. Des tests seront réalisés cet automne et cet hiver. Si ceux-ci s’avèrent concluants, cela permettra non seulement de chauffer l’installation, mais aussi d’utiliser le matériel à l’année.

Pour la petite histoire…

C’est à l’âge de 16 ans que David Vaudrin a acheté son tout premier kiosque, après y avoir passé un été comme vendeur. C’est ainsi qu’il a pris la relève de l’ancien propriétaire, en 2002. Trois ans plus tard, en 2005, il a acquis deux nouveaux kiosques et ce nombre est passé à 17 en 2008.

Au fil des ans, l’entreprise n’a jamais cessé de croître, si bien que l’an dernier, un partenariat a été conclu avec les propriétaires de la Ferme horticole Gagnon et Les Jardins Dugré. Depuis, les trois entreprises travaillent ensemble pour produire et distribuer des produits locaux. Au total, plus de 70 personnes travaillent pour Les Jardins Fruités pendant la saison estivale.

Un système fait avec des produits locaux

Pour la réalisation du projet, David Vaudrin a fait affaire avec deux entreprises de la région pour l’achat des panneaux solaires et des batteries.