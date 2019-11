Des jouets et des provisions pour les démunis

À l’approche des festivités de Noël, les Artisans de la Paix multiplient encore cette année les partenariats afin que les familles démunies aient un peu de douceur en cette période d’entraide. Parmi leurs activités, les bénévoles de l’organisme lancent leur campagne de Paniers de Noël 2019 ainsi que la 25e édition de la collecte de dons Des sous pour un bout’chou.

Dans le but d’offrir un beau Noël aux familles en situation de pauvreté du grand Trois-Rivières, l’équipe des Artisans de la Paix est déjà au travail pour que les paniers de Noël soient bien garnis.

Cette année, ce sont 1800 paniers remplis de provisions et de cadeaux qui seront remis à des familles à faible revenu, soit 100 de plus que l’an dernier. Près de 700 jouets seront également remis pour les enfants de moins de 12 ans.

Ce sont les 11, 12 et 13 décembre prochains que les bénévoles confectionneront une centaine de boites de nourriture à l’heure et distribueront les paniers.

Actuellement, seulement 945 familles sont inscrites afin de recevoir un panier. Pour le secteur Cap-de-la-Madeleine, les dernières dates pour les inscriptions sont les 6 et 7 novembre, de 10 h à 15 h 30, et à Trois-Rivières les 12 et 13 novembre de 9 h 30 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h 30.

Afin de remplir les paniers, un repas buffet du midi sera offert en échange de denrées non périssables (don minimum de cinq denrées par personne) au Buffet des Continents le 2 décembre. De plus, encore cette année, la Grande guignolée des médias se tiendra à la grandeur de la province, notamment à Trois-Rivières, le 5 décembre.

Des sous pour un bout’chou

Cette année, 94.7 Rouge se joint à Énergie 102.3 et aux Artisans de la Paix afin de mettre en branle l’opération Des sous pour un bout’chou. La totalité des fonds amassés dans le cadre des différentes activités de collecte sera remise aux Artisans de la Paix et redistribuée sous forme de cadeaux aux enfants.

Afin d’amasser les fonds, se tiendront en premier lieu deux déjeuners-bénéfices les 26 et 27 novembre au restaurant Le Brunch en compagnie des animateurs de Rouge et Énergie qui animeront sur place.

Également, l’Opération bas de Noël se tiendra du 28 au 30 novembre au centre commercial Les Rivières où les animateurs et les bénévoles des Artisans de la Paix recueilleront directement sur place tous les dons par le biais d’une vente de coupons-tirage. À gagner: un des 25 bas de Noël, une valeur totale de plus de 3000 $ en prix.

Finalement, le samedi 30 novembre sera la journée Bout’chou au centre Les Rivières. Sur place, seront offerts barbe à papa, maïs soufflé et maquillage pour enfants, en plus de la présence du Grincheux.

À noter que tout au long de la campagne des Paniers de Noël, des boites seront disposées dans une trentaine d’entreprises de la région afin d’y recueillir des denrées alimentaires non périssables.