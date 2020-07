Des jeux immersifs pour s’évader du quotidien

ARS Expérience travaille sur la création de jeux immersifs en ligne qui se transportent dans le quotidien du joueur.

Le jeu en réalité alternée est un récit interactif en ligne qui met à profit le monde réel comme une plateforme, comme si une chasse au trésor en grandeur nature rencontrait le jeu de piste.

Deux scénarios seront proposés à partir du mois de septembre. Les secrets de la sorcière fera plonger le joueur dans l’univers de la légende québécoise de La Corriveau, alors qu’il faudra élucider le mystère qui se cacher derrière le vol de sa dépouille.

Quant au second scénario, Mystère à l’observatoire entraînera le participant dans les coulisses et les secrets d’un expert qui est décédé étrangement à la suite d’une découverte des plus mystérieuses.

Pour la durée de jeu qui s’échelonne sur environ une semaine, à raison de 30 ou 45 minutes par soir, le joueur sera amené à faire la connaissance de différents personnages, élucider des énigmes, interagir avec plusieurs médias et découvrir des dénouements pimenteront le quotidien.

«L’histoire progresse selon le rythme du joueur, explique Benoit Mongrain, d’ARS Expérience. Le jeu s’inscrit dans le quotidien du joueur. On utilise le monde réel pour raconter une histoire grâce à divers médias : un faux numéro dans le téléphone, des documents d’archives à éplucher, un appel à passer à un enquêteur, un site web à consulter… Ça n’a pas de limite. On utilise tout objet qui peut permettre de raconter une histoire.»

«Je veux transformer le quotidien de la personne et créer quelque chose qui n’arrive pas tous les jours. Ça permet de s’évader un peu du quotidien. Avec ARS Expérience, on vient chercher le jeu d’évasion, le jeu dont vous êtes le héros et le concept des boîtes mystère pour créer un nouveau type d’aventure. Je voulais vraiment développer un nouveau concept ludique», confie-t-il.

Objectif: 5000$

ARS Expérience tient présentement une campagne de financement participatif sur la plateforme de La Ruche Mauricie. L’entreprise espère amasser 5000$. L’argent servira à développer les différents médias du jeu, comme de faux documents d’archives, et à développer le code nécessaire au jeu. Pour contribuer: https://laruchequebec.com/projet/ars-experience-jeux-immersifs-ligne-7383/