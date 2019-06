Des jeux d’évasion adaptés pour les enfants

Julie Plouffe et François La Barre sont tombés amoureux l’un de l’autre il y a deux ans. C’est ensemble qu’ils ont découvert l’univers des jeux d’évasion. Depuis, c’est une véritable passion, si bien qu’après avoir participé à 65 jeux d’évasion, ils implanteront bientôt leur entreprise Espace-temps jeux d’évasion à Trois-Rivières.

Là où ils innovent, c’est en proposant des salles où les énigmes seront entièrement adaptées pour les enfants.

«Il existe des jeux d’évasion familiaux, mais on n’en a pas vraiment vus qui sont spécialisés pour les enfants, en ce sens où ailleurs, les énigmes sont les mêmes que dans les salles pour adultes. Le fait de transposer un jeu d’évasion pour les enfants, les adolescents et les adultes, c’est ce qui nous allume, explique Julie Plouffe. On aura deux salles exclusivement pour les enfants et les adolescents. Les énigmes seront adaptées. Par exemple, en réservant en ligne, on saura qu’il y aura un enfant de huit ans et un autre de 12 ans. Les indices seront adaptés à leur cycle scolaire. C’est la même salle, le même cadenas, la même énigme que les adultes, mais l’indice sera différent. On prévoit mélanger des énigmes pédagogiques à d’autres, simplement ludiques.»

«Ça nous permet d’inclure notre profession première –on est tous les deux enseignants– dans une entreprise qui est à nous et qu’on développe comme on veut.»

«François est professeur de mathématiques, mais il a aussi un côté créatif très développé. On aime créer ensemble. On a le goût d’intéresser les jeunes à différentes façons d’apprendre et pourquoi pas par le moyen d’un jeu d’évasion. C’est tellement stimulant. Ça cherche la coopération chez les gens sans se parler au téléphone ou être sur l’ordinateur et ça permet de mettre en lumière les forces de chacun», ajoute-t-elle.

Dans ce type de jeu d’évasion, les participants doivent dénicher le moyen de sortir d’une pièce ou de trouver un objet qui serait perdu ou caché, en découvrant la combinaison de divers cadenas ou de certains mécanismes dans les délais prescrits.

Au total, sept salles seront aménagées, dont deux exclusivement pour les jeunes. L’ouverture d’Espace-Temps jeux d’évasion est prévue au plus tard au début du mois d’août. Le couple d’enseignants profitera du mois de juillet pour compléter l’aménagement des lieux.

Il faut dire que tout s’est mis en marche assez rapidement. Le couple a mis sur papier son plan d’affaires durant les vacances d’été, l’an dernier, en direct du camping. Ils ont également soumis un dossier pour obtenir une bourse d’honneur du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec. Le duo a figuré parmi les quatre récipiendaires d’une bourse de 25 000$, sur 26 inscriptions dans la région.

«Ça nous a donné de la crédibilité. Après cela, on a participé au Défi OseEntreprendre où l’on a remporté la deuxième place dans notre catégorie. On a la fibre entrepreneuriale. On voit aussi qu’il y a un beau marché pour ça. Ça n’arrête pas de se développer depuis cinq ou sept ans», souligne Julie Plouffe.

Et il n’y a pas si longtemps, le couple a eu un coup de cœur pour un local, de sorte que tout déboule depuis ce moment.

Un petit coup de pouce

Julie et François ont récemment lancé une campagne de financement participatif par le biais de la plateforme web La Ruche Mauricie dans le but d’amasser 10 000$ pour concevoir et aménager la réception et une salle multifonctionnelle, qui servira à la fois comme salle d’attente ou des réunions, par exemple. Il ne reste qu’une quinzaine de jours à la campagne. Pour contribuer: laruchequebec.com, région Mauricie.

***

Trouverez-vous l’adresse?

Question de garder les gens dans le mystère, Julie Plouffe et François La Barre proposent une énigme pour faire découvrir l’adresse du local qui abritera Espace-Temps jeux d’évasion. Tentez votre chance. L’énigme est disponible sur la page Facebook de l’entreprise (facebook.com/espacetempstr)