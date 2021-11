Des jeux de société pour sensibiliser à la violence conjugale

En septembre dernier, la maison Le Far a fait appel aux finissants du programme de Gestion et intervention en loisir du Collège Laflèche pour un projet de sensibilisation entourant le thème de la violence conjugale. Les étudiantes Emilie Bergeron, Ève Côté, Jessica Richard et Stéphania Turgeon ont alors travaillé en collaboration avec madame Lyne Bourgelas, directrice adjointe de l’organisme, pour la création de jeux de société géants et de table adaptés à différents concepts de la violence conjugale.

L’activité a eu lieu le jeudi 25 novembre, à la Salle Hubert-Reeves du Collège Laflèche. Tout en jouant à ces jeux de société, les étudiants ainsi que les employés du Collège Laflèche ont pu connaître et comprendre différents concepts associés à la violence conjugale. De plus, une intervenante de la maison Le Far était sur place pour répondre aux questions des participants.

Ce projet visait à lancer la programmation des douze jours d’action, un évènement annuel contre les violences faites aux femmes. Il rappelle l’importance de s’engager pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

Les étudiantes ont été au cœur de la planification de cette activité. Elles ont également organisé une soirée d’autofinancement au Randolph Pub Ludique de Trois-Rivières le mercredi 13 octobre dernier. Les profits de cet événement auront permis à l’équipe de confectionner les jeux, qu’elles remettront par la suite à la maison Le Far. (A.L.)