Des jeunes de la région à Star Académie

Le camp de sélection de Star Académie s’est conclu avec la sélection des 20 jeunes auteurs-compositeurs et interprètes qui participeront au premier grand variété de la saison, le dimanche 14 février prochain, à TVA. Parmi les artistes choisis, on retrouve Rosalie Ayotte de Saint-Tite et Frédérique Beaulieu de Trois-Rivières.

Les 30 aspirants Académiciens avaient tous comme mandat d’interpréter une chanson en solo devant le corps professoral. Après une délibération difficile, Lara Fabian, Gregory Charles et Ariane Moffatt ont sélectionné les 20 interprètes les plus prometteurs à leurs yeux.

Toutefois, l’expérience ne s’arrête pas là pour les 10 autres candidats. Ils ont toujours une chance de monter sur la scène du studio MELS grâce à une toute dernière audition. Cette fois, c’est au public de décider. Dès maintenant et jusqu’à 23h59 ce jeudi 28 janvier, les téléspectateurs sont invités à se rendre sur tvaplus.ca où les attendent les 10 prestations de l’audition Web.

Après les avoir visionnées, ils peuvent ensuite voter gratuitement pour leur candidat et leur candidate préférés. Parmi les aspirants qui se disputeront les deux dernières places disponibles, on retrouve Benjamin Gendron de Trois-Rivières.

Les noms des deux coups de coeur du public seront dévoilés ce vendredi 29 janvier, à midi, sur Instagram, par l’animateur Patrice Michaud. Ils rejoindront les 20 premiers candidats sur la grande scène du variété et ils auront eux aussi la chance d’entrer à l’Académie. C’est donc 22 finalistes que le public retrouvera le soir de la première à TVA, le 14 février, à 19h. Au final, seulement 15 d’entre eux monteront à bord de l’autobus et deviendront officiellement les Académiciens.