Des hôtels meublés par une entreprise trifluvienne

Crédit photo : Audrey Leblanc

ÉCONOMIE. Située dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, l’entreprise BSG fabrique du mobilier de chambres d’hôtel pour plusieurs grandes chaînes telles que Hampton Inn, Holiday Inn, AC Marriot et les hôtels Jaro.

Plus près de chez nous, l’Hôtel Montfort de Nicolet et le nouvel Holiday Inn Express & Suites du district 55 font partie des clients de BSG. L’entreprise qui compte quelque 35 employés réalise plus d’une vingtaine de projets par année, principalement au Canada.

«On fait deux types de projets : des nouvelles constructions et des rénovations, indique le propriétaire, Francis Mailhot. On gère souvent des projets comprenant de 80 à 200 nouvelles chambres et on fait des projets de rénovation à travers ça, comme c’était le cas pour les hôtels Jaro à Québec. Dans ce cas-ci, on faisait 20 chambres dans un mois, 20 autres dans le mois suivant, etc.»

En ce qui concerne le nouvel hôtel au district 55, BSG avait le mandat de meubler 115 chambres. «On est parti des besoins du designer et on a adapté notre produit en conséquence, explique M. Mailhot. Notre force est dans l’adaptation et c’est comme ça qu’on fait compétition avec la Chine, qui produit les mêmes modèles dans des couleurs différentes. Avec nous, ce n’est pas pareil d’une place à l’autre.»

L’entreprise qui a été fondée en 1978 a célébré en juillet son 40e anniversaire d’existence. «C’est mon père, Raymond Mailhot, qui a décidé de se lancer en affaires, raconte l’actuel propriétaire. À l’époque, il était situé à Sainte-Gertrude, sur la Rive-Sud, d’où le BSG pour Boiseries Sainte-Gertrude. Pendant plusieurs années, il a fait seulement des chaises. Il en vendait au Canada et aux États-Unis.»

«Avec l’expertise qu’il avait développée, il s’est retrouvé chez IKEA, poursuit son fils. En 1995-1996, il a eu une offre pour se lancer dans le créneau hôtelier. Il a travaillé pour le Manoir Richelieu et les contrats se sont enchaînés.» Quant à lui, Francis Mailhot s’est joint à son père en 2002 et a pris les rênes de l’entreprise en 2007.

À travers le pays, BSG a réalisé des projets pour des hôtels de Québec, Drummondville, Montréal, Mont-Tremblant, Toronto, Ottawa, Halifax et Winnipeg. L’entreprise a également quelques clients aux États-Unis.