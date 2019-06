Des gens d’affaires de la Mauricie s’unissent pour lutter contre le cancer

Quinze personnalités philanthropes s’unissent pour faire reculer le cancer en organisant plusieurs activités de collecte de fonds au profit du Gala des Grands Chefs de la Mauricie, en collaboration avec la Société canadienne du cancer.

Au total, 8 braves personnalités de la région s’unissent pour le Gala des Grands Chefs de la Mauricie. Ils sauteront en parachute afin d’amasser des fonds au profit de la Société canadienne du cancer.

Sauter en parachute, c’est se précipiter dans le vide, c’est affronter l’inconnu et ça peut être terrifiant. Pour eux, c’est une façon d’illustrer ce que vivent les personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer.

À eux s’ajoutent 7 personnalités d’affaires qui agiront à titre de Patron d’honneur.

Dans les prochains mois, les sauteurs feront différentes activités de collecte de fonds au profit de l’événement afin d’amasser plus de 16 000$.

Les gens de la Mauricie seront invités à participer à plusieurs événements familiaux au profit de la Société canadienne du cancer dont la soirée spectacle à St-Tite qui se tiendra le vendredi 30 août ainsi que les courses de bateau dragon à Shawinigan le samedi 29 juin, à Drummondville le samedi 17 août et à Trois-Rivières le samedi 7 septembre.

Ne manquer surtout pas la grande journée des sauts qui se déroulera le lundi 26 août 2019, avec la complicité de Parachute Adrénaline.

Le cancer est la première cause de mortalité au Québec, comme partout ailleurs au pays. En 2019, le cancer touchera plus de 50 000 Québécois.

L’argent recueilli par la Société canadienne du cancer servira à prévenir plus de cancers et d’exiger des lois qui protègent la santé, à financer davantage de projets de recherche et à de soutenir plus de personnes touchées par le cancer.

Vous pouvez encourager les sauteurs sur l’adresse suivante : http://convio.cancer.ca/site/TR/IFE_QC_Event/IFE_QC_General_?pg=team&fr_id=25278&team_id=386513&s_locale=fr_CA