Des étudiants du Collège Laflèche au Forum étudiant

Depuis lundi, sept étudiants du Collège Laflèche participent au 28e Forum étudiant, une simulation parlementaire qui se déroule dans l’enceinte de l’assemblée nationale.

Ce sont 145 étudiants provenant de 25 collèges de partout au Québec qui ont pris part à l’activité.

Mariya Teodosevia, Dalianne Bernier, Samuel Rousseau, Xavier Nourry, Florence Gadbois, Robin Trahan-Paquette et Florence Berthiaume ont eu l’occasion de reproduire le travail des députés et de débattre de trois projets de loi en lien avec la reconnaissance des diplômes, l’autosuffisance alimentaire et la culture politique des Québécois. La question de l’obsolescence programmée a aussi fait partie des débats.

Les étudiants du Laflèche occupent des postes au sein de l’opposition officielle d’idéologie libérale : Mariya Teodosevia comme leader parlementaire, Dalianne Bernier à l’Éducation, Samuel Rousseau à la Santé, Xavier Nourry au Conseil du trésor, Florence Gadbois à la Culture et aux communications, Robin Trahan-Paquette aux Forêts, à la faune et aux parcs et Florence Berthiaume à l’Économie et innovation.

Ces étudiants sont accompagnés des professeurs Daniel Landry et Marie-Odette Lachaine, ainsi que d’un ancien étudiant du Laflèche, Martin Laroche.

Le Forum étudiant prend fin aujourd’hui (17 janvier).