Des entreprises de la Mauricie finalistes au concours Les Mercuriades

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a dévoilé les 89 finalistes de la 41e édition du concours d’affaires Les Mercuriades. Cette année encore, plusieurs entreprises de la Mauricie sont en nomination.

Petites et moyennes entreprises, grandes entreprises et entrepreneurs ont pu déposer leur candidature dans l’une des 16 catégories du concours qui célèbre l’innovation, la force et la résilience des entreprises et entrepreneurs du Québec.

L’entreprise Menthes Rito est finaliste dans la catégorie Accroissement de la productivité – PME aux côtés de Lanauco et Lobe, ainsi que dans la catégorie Innovation industrielle – PME. Rappelons que Menthes Rito a ajouté des chaînes de production et acquis des équipements automatisés plus performants dans sa nouvelle usine. L’entreprise trifluvienne avait bénéficié d’un soutien financier de 10 M$ pour ce faire.

Aliments Prémont figure aussi parmi les finalistes dans la catégorie Innovation industrielle – PME, au même titre qu’Openmind Technologies et Remorques Apogées.

NOVO se distingue, pour sa part, avec une nomination dans la catégorie Innovation technologique – PME.

De son côté, Cogeco Connexion est finaliste dans la catégorie Engagement dans la collectivité Solio Groupe Coopératif – Grande entreprise. L’entreprise trifluvienne fait face à Dessercom et Olymel SEC.

Enfin, Annie Hardy, de Belles de nuit Belles de jour & Clinique Ajustez-moi, est en nomination dans la catégorie Leadership, Femmes d’exception – PME. Elle s’implique aussi au sein de la Fondation mastectomie du Québec.

Les lauréats du concours seront annoncés le 29 avril dès 17h30 à l’occasion d’un gala virtuel qui sera diffusé en direct sur la chaîne Youtube et la page Facebook de la FCCQ. (M.E.B.A.)