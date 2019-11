Des enfants au chaud pour l’hiver grâce au Club Kiwanis

Le Club Kiwanis de Trois-Rivières a fourni des vêtements d’hiver à plus de 80 enfants afin qu’ils puissent être habillés chaudement en prévision de la saison froide.

Ce sont des tuques, des bottes, des mitaines et des manteaux d’hiver que ces élèves issus d’une douzaine d’écoles de Trois-Rivières ont reçus. Les jeunes étaient invités à l’Aubainerie du secteur Cap-de-la-Madeleine la semaine dernière pour choisir leurs vêtements d’hiver en compagnie d’un bénévole du Club.

« C’est la 13e année que le Club Kiwanis de Trois-Rivières s’implique dans cette belle cause. La commission scolaire cible d’abord des jeunes dans le besoin parmi plusieurs écoles critiques de la région. Les parents fournissent ensuite une liste d’articles prioritaires pour leur enfant afin d’aider les accompagnateurs. Chaque année, ce sont deux journées très spéciales pour les enfants, mais également pour tous les bénévoles impliqués », explique Ghislain Gervais, vice-président du Club Kiwanis de Trois-Rivières et organisateur de cette bonne action.

Au total, 80 bénévoles, soit un par enfant, ont donné de leur temps pour cette cause. La principale source de financement, comme chaque année, est le traditionnel souper aux homards du Club Kiwanis.

Club Kiwanis de Trois-Rivières

Le Club Kiwanis de Trois-Rivières et ses membres se veulent être un groupe actif qui œuvre dans le cadre de la mission principale de Kiwanis International, dont le mandat est de changer le monde, un enfant et une communauté à la fois. Ce sont des hommes et des femmes qui veulent s’impliquer dans leur communauté pour faire la différence. Ils veulent habiller, nourrir et éduquer les enfants dans le besoin de la ville de Trois-Rivières.