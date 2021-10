Des élèves du secondaire apprennent à piloter des avions

Le Collège de l’Horizon offre depuis peu un programme permettant aux jeunes de 12 à 17 ans de découvrir le monde de l’aérospatiale. À terme, le programme Aéro+ permettra aux élèves de cinquième secondaire d’obtenir une double diplomation, soit le diplôme d’études secondaires (DES) et le diplôme d’études professionnelles en Montage de structure en aérospatiale (DEP).

Le projet est né d’une volonté de susciter l’intérêt pour le domaine des sciences, mathématiques, technologies et ingénierie. « C’est un domaine pour lequel la demande de main-d’oeuvre est forte, mais dans les écoles, il y a moins d’orientations qui sont prises en ce sens-là. On s’est donc mis à réfléchir à ça, d’où la naissance de ce projet », explique Étienne Houle, directeur adjoint du Collège de l’Horizon.

Rapidement, les élèves ont répondu positivement à l’appel. Il en a été de même pour les partenaires de l’industrie qui se sont joints au projet, notamment Aviation Connection, dont le rôle est d’offrir des activités pédagogiques.

« Plus de 30 élèves de première et deuxième secondaire font partie cette année du programme Aéro+, spécifie Camil Dumont, président d’Aviation Connection. Ces élèves apprendront comment volent les avions en utilisant des simulateurs de vol qui sont utilisés par les pilotes en formation. Les élèves vont mettre en application des notions enseignées par des pilotes de Trois-Rivières. »

« En septembre 2022, les élèves vont se diriger vers l’ingénierie et vont participer à la fin de l’année à une compétition interscolaire qui va réunir sept écoles secondaires, ajoute M. Dumont. Ce projet d’ingénierie est supervisé par des ingénieurs de Bombardier, notamment. Plus tard, va s’ajouter le volet intelligence artificielle. »

Les cours sont dispensés en alternance dans l’AéroLab de l’Académie les Estacades et dans des locaux situés à l’aéroport de Trois-Rivières. À la fin de son parcours au secondaire, l’élève du programme Aéro+ pourra intégrer le marché du travail ou poursuivre ses études dans le domaine de l’aérospatiale ou dans un autre domaine de son choix. Chose certaine, il aura eu l’occasion de découvrir plusieurs opportunités de carrière pour faire un choix éclairé.

« On a de gros problèmes de main-d’oeuvre dans le domaine et on pense qu’un programme comme celui-ci pourra aider l’industrie, mentionne M. Dumont. Avec des programmes comme celui-ci, nous nous engageons tous plus rapidement dans la voie d’une solution pour régler définitivement le problème de la relève. »

Par ailleurs, le samedi 2 octobre prochain, sept élèves méritants faisant partie du programme vont s’envoler chacun aux commandes d’un aéronef avec un instructeur, à l’aéroport de Trois-Rivières.