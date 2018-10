Des élèves du primaire programment des robots

Crédit photo : Audrey Leblanc

TECHNOLOGIE. Les élèves de l’école primaire Val-Marie ont appris à programmer des robots et même un jeu à l’ordinateur. C’est dans le cadre de l’initiative Code Mobile qu’ils ont pu mettre à profit leur talent et leur créativité.

Code Mobile, c’est 14 équipes qui sillonnent le Canada pour initier les jeunes à la technologie par le biais de la programmation. D’ici au mois de mars 2019, ce sont quelque 140 000 enfants qui auront pris part à des ateliers.

Pour le moment, l’école Val-Marie est la seule institution scolaire de la région à avoir reçu une équipe de la Code Mobile.

«Avec les élèves de maternelle et première année, on a trois activités. La première, c’est avec un tapis au sol. Les enfants se pratiquent à donner des consignes. Un enfant joue le rôle du robot et l’autre lui donne des indications avec des flèches. Le but, c’est d’atteindre le verre à une case précise», explique Natacha Castonguay de la Code Mobile.

Le deuxième atelier consiste à reproduire et créer des codes de programmation tandis que la troisième activité se fait à l’aide d’une tablette numérique. «Ils ont un petit robot muni d’un xylophone et ils doivent lui faire jouer de la musique en programmant des codes sur la tablette», indique Mme Castonguay.

Pour les élèves de deuxième année et plus, le niveau de difficulté est augmenté d’un cran. On leur demande de programmer un jeu à l’ordinateur. «Quand on sait lire, on est capable de programmer, assure Mme Castonguay. Pas besoin d’en avoir déjà fait, c’est adapté à tous les niveaux et le but, c’est d’initier les enfants à la programmation.»

«Pour les petits, c’est très visuel, très imagé avec des couleurs, poursuit cette dernière. C’est comme s’ils faisaient des blocs Lego. On leur explique aussi les consignes avec du langage de programmation.»

Les écoles de la région qui désirent recevoir la Code Mobile peuvent contacter Mme Castonguay par courriel (natacha.castonguay@canadalearningcode.ca) ou visiter le www.codemobile.ca. Les visites sont gratuites.