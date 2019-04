Des élèves doivent amasser 25 000 $ en deux semaines

ROBOTIQUE. Un groupe d’élèves de l’école secondaire des Pionniers doit amasser 25 000 $ en deux semaines pour prendre part à une compétition internationale de robotique, à Détroit.

Le groupe a récemment participé à une compétition de robotique First à Québec. Ils sont revenus à la maison avec trois prix et un laissez-passer pour la grande finale, qui se tiendra aux États-Unis du 24 au 27 avril. Cette compétition réunit des jeunes de partout dans le monde.

Le défi de l’équipe BotRaiders 7590 consistait à construire et programmer un robot en six semaines. Ils y sont parvenus avec l’aide de mentors. «Il ont investi environ quinze heures de travail par semaine sur ce projet, indique l’entraîneur de l’équipe, Jonathan Laplante. La majorité du groupe est composée d’élèves de deuxième et troisième secondaire.»

«Pendant la compétition à Québec, j’ai trouvé ça beau de les voir travailler fort en équipe. On leur a laissé toute la place et ils ont tiré leur épingle du jeu, ajoute ce dernier. Ils ont reçu trois prix : meilleur résultat en qualification d’une équipe recrue, inspiration équipe recrue et équipe finaliste meilleure alliance.»

Maintenant, l’équipe fait face à un autre défi : celui d’amasser beaucoup de sous en peu de temps. C’est pour cette raison qu’une campagne de financement en ligne a été mise sur pied. «Il faut payer le transport, l’hébergement et la nourriture pour plus de 20 personnes, en plus des pièces et des outils nécessaires pour le robot», énumère M. Laplante.

Pour aider financièrement l’équipe à se rendre à Détroit : https://www.gofundme.com/robotique-first—botraiders-7590?member=2012666