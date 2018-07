Des élèves illustrent l’œuvre des Colocs

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

CONCOURS. Dans le cadre de la présentation du spectacle du Cirque du soleil «Juste une p’tite nuite – Hommage aux Colocs», la Corporation des Événements de Trois-Rivières a lancé le défi aux jeunes de la région d’illustrer des chansons tirées du répertoire des Colocs.

«On voulait permettre aux jeunes de découvrir l’œuvre des Colocs. Ça a été une œuvre très marquante au Québec. Les gens ont su apprécier leurs textes et chansons. On voulait permettre aux jeunes d’en apprendre davantage sur la culture québécoise et sur les chansons qui ont marqué les années 90. C’est intéressant de voir comment ces textes se traduisent dans leurs yeux», explique Marie-Michelle Mantha, directrice marketing, communications et partenariats à la Corporation des Événements.

Les élèves devaient créer une œuvre artistique inspirée de l’une des cinq chansons du groupe qui avaient été sélectionnées, soit La rue principale, Maudit qu’le monde est beau, Le répondeur, La comète et Je chante comme une casserole.

«On a choisi ces chansons parce qu’il s’agit de textes légers et positifs et qu’on souhaitait que les œuvres soient très colorées», précise Marie-Michelle Mantha.

En tout, 70 dessins provenant de cinq écoles ont été envoyés au jury composé de Marie-Andrée Levasseur et Geneviève Guillemette, du Centre d’exposition Raymond-Lasnier, de Sylvie Poisson, poète, et de Valérie Patry, agente de communications, partenariats et développement durable à la Corporation des Événements.

Ce sont finalement ceux de Dylan St-Onge (5e année – école Jacques-Plante), Aurélie Vincent (5e année – école Laflèche) et Léa-Rose Fuentes Côté (3e année – école de l’Énergie) qui ont charmé les juges.

Ces derniers ont également remis une mention spéciale à l’œuvre collective réalisée par Camille Pelletier Bossé, François Paulin-Lacasse, Yanni Bourbeau et Maxime Duquette, quatre élèves d’une classe spécialisée de l’école Val-Mauricie.

Le grand gagnant, Dylan St-Onge, a remporté un iPad Pro et quatre billets pour le spectacle du Cirque du soleil.

Les quatre œuvres seront exposées en grand format sur l’esplanade gazonnée de l’Amphithéâtre Cogeco jusqu’au 18 août.

Vu le succès de cette première édition, le concours de dessin devrait revenir au cours des prochaines années.