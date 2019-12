Des écoles primaires soutiennent 161 familles à faible revenu

PANIERS DE NOËL. Depuis plus de 10 ans, COMSEP s’associe avec des écoles primaires de la Commission scolaire Chemin-du-Roy afin d’offrir des paniers de Noël à des familles à faible revenu.

Cette année, ce sont 17 écoles primaires qui se sont impliquées pour faire plaisir à 161 familles. En effet, 186 classes ont été jumelées à ces familles. Pourquoi plus de classes que de familles? Tout simplement parce qu’on retrouve quelques familles nombreuses (6 enfants et plus) et qu’elles ont été prises en charge par deux classes. Le panier de Noël a été confectionné selon le profil de la famille sélectionnée.

Ce projet en est un d’éducation à la solidarité. Les élèves apprennent à être généreux en apportant des denrées et des jouets pendant tout l’automne. Par la suite, plus de 90 bénévoles de COMSEP ont aujourd’hui distribué lesdits paniers aux familles à faible revenu.