Des diagnostics personnalisés aux entreprises

Des entreprises trifluviennes pourront compter sur l’aide d’experts pour se relever de cette crise économique. Ces experts établiront un diagnostic personnalisé de l’entreprise, ce qui permettra aux dirigeants de celle-ci d’orienter leurs décisions et de mettre en place des solutions concrètes adaptées à la situation.

Cette aide est offerte aux entreprises par le biais d’une nouvelle mesure mise en place : le Programme de diagnostics en vue de la relance. Celui-ci dispose d’une enveloppe de 300 000 $. Concrètement, les entreprises bénéficieront d’une aide financière non remboursable correspondant à 80 % des honoraires professionnels prévus pour la réalisation des diagnostics.

Imaginée par le comité de relance économique de Trois-Rivières, cette initiative vise les entreprises des secteurs industriel et tertiaire moteur, identifiés comme stratégiques pour la reprise.

«C’est pour permettre aux entreprises de voir les perspectives à court, moyen et long terme, explique le directeur général d’Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières, Mario De Tilly. Ça s’adresse à des entreprises qui étaient déjà en croissance avant la pandémie et qui œuvrent dans un secteur en croissance. Ça peut aussi servir de tremplin pour d’autres.»

«La stratégie derrière ça, c’est d’accélérer la reprise économique, ajoute ce dernier. Pour cette première phase du programme, on a ciblé une trentaine d’entreprises qui pourraient faire appel à nous dans le cadre du nouveau programme.

Le programme se déploie en deux volets pouvant être combinés selon certaines conditions. Le premier volet s’attarde aux fonctions clés de l’entreprise. Les entreprises sélectionnées dans ce volet bénéficieront d’une aide externe pour obtenir des pistes de recommandations en fonction d’une évaluation 360 degrés. Cette évaluation touchera notamment la gestion des ressources humaines, les opérations, les finances, les systèmes d’information et la mise en marché.

Le deuxième volet concerne la cartographie de la chaîne de valeur. Les entreprises sélectionnées profiteront d’une aide externe pour remanier leur chaîne de valeur de manière à réduire leurs coûts de fabrication, diminuer leurs délais d’approvisionnement et de livraison ou réduire leur empreinte environnementale.

La marche à suivre

Les entreprises sont d’abord invitées à remplir un formulaire en ligne pour valider leur admissibilité. Une fois celle-ci confirmée, les entreprises seront directement contactées par un membre de l’équipe d’IDE Trois-Rivières ou du CAE Laprade pour préparer le dépôt d’une demande.

Les demandes déposées seront analysées en continu par un comité de sélection, jusqu’à l’épuisement des sommes réservées au programme. Le Programme de diagnostics en vue de la relance est l’une des 18 mesures identifiées pour relancer l’économie de Trois-Rivières.

Coordonné par l’équipe d’Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières, ce programme est rendu possible grâce au soutien technique et financier du CAE Laprade par l’entremise du Fonds d’aide et de relance régionale (FARR) du gouvernement du Canada, du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et de la Ville de Trois-Rivières.

Tous les détails sur ce nouveau programme sont disponibles sur le site web d’IDE Trois-Rivières : https://www.idetr.com/fr/mesures-economiques-coronavirus/programme-de-diagnostics-en-vue-de-la-relance.