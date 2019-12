Des Défis du Parc très prometteurs!

L’équipe des Défis du Parc a lancé sa programmation officielle pour son édition 2020. Les inscriptions sont d’ailleurs ouvertes en ce qui a trait à cette 14e édition qui se tiendra du 11 au 13 septembre.

L’année 2020 marque à la fois le 50e anniversaire du Parc national de la Mauricie. Les travaux de réfection, qui ont engendré quelques défis de logistiques à l’organisation, sont maintenant chose du passé.

«On a dû réinventer les Défis du Parc ces deux dernières années et je voudrais remercier toute l’équipe, ainsi que les participants et les 200 bénévoles qui se sont retroussé les manches», a lancé Marie-Josée Gervais, directrice générale et fondatrice de l’évènement.

«Ces deux dernières années ont nécessité beaucoup d’adaptations pour les visiteurs et les partenaires», a pour sa part souligné Martine Tousignant, conseillère politique et programme au Parc national de la Mauricie. «Néanmoins, on a connu de belles années de succès malgré les nombreux travaux. Nous sommes heureux de passer à l’étape des célébrations alors que 2020 signifie la fin des chantiers.»

De retour à la normale, les Défis du Parc offriront des parcours pour tous sportifs, peu importe l’âge.

«Le vendredi 11 septembre, il y aura l’Expo des Défis du Parc où de nombreux exposants y seront et de nombreuses conférences se tiendront. Le samedi, on ramène nos classiques cyclosportives de 105 km et de 57 km, et ce, sur un asphalte complètement neuf. Nous aurons aussi le Défi de Groupe Mauricie, soit une marche multigénérationnelle de 3 km en sentiers, ainsi que le retour du Défi des Petits qui se veut une course à pied de 1 km qui avait été mise de côté en raison des travaux», explique Mme Gervais.

«Le dimanche, on revient avec nos triathlons qui ne sont pas de tout repos. On offre la courte distance, qui comprend 1 km de nage, 30 km de vélo et 8 km de course, et la longue distance, qui elle comprend 1 km de nage, 60 km de vélo et 15 km de course. On avait une pression de la part des participants parce qu’on n’avait pas de course à pied alors on revient avec une course de 8 km en sentier.»

Fait à noter que l’épreuve de triathlon vient de remporter le prix «Coup de cœur du public» à Triathlon Québec.

Nouveaux partenaires

Les Défis du Parc ont annoncé de nouvelles associations, notamment celle avec Cogeco qui devient partenaire de la journée du samedi.

«Au-delà d’un désir bien réel de contribuer à l’expérience générale des participants et de s’associer à un si gros évènement, c’est une philosophie de vie que nous avons choisi d’épouser et de partager avec nos employés. On veut inculquer les saines habitudes de vie dans notre entreprise», a commenté Johanne Hinse, VP Programmation et Relations avec les communautés chez Cogeco Connexion.

Les inscriptions pour l’édition 2020 sont ouvertes au http://lesdefis.ca.