Dans le cadre de la campagne «Tous piétons!», l’organisation Roulons Vert a procédé à une activité de sensibilisation intitulée «Des cowboys pour le bien des piétons!», ce midi, au centre-ville de Trois-Rivières.

En effet, des duels de cowboys, réalisés par le comédien Rémi Francoeur et son équipe, se sont tenus de midi à 14h à l’intersection de la rue Royale et Bonaventure, au centre-ville de Trois-Rivières. L’activité à caractère théâtral avait pour but de sensibiliser les automobilistes à l’importance d’adopter un comportement sécuritaire à l’égard des usagers de la route les plus vulnérables, soit les piétons.

Rappelons que la campagne «Tous piétons!» est une initiative de Piétons Québec et vise à sensibiliser la population et les décideurs publics aux avancées qu’il reste à faire pour rendre les routes sécuritaires pour tous.