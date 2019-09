Des couches propres livrées à la maison

Ouverte depuis peu sur le boulevard Gene-H.-Kruger, l’entreprise VégÉcolo offrira bientôt un service de location et de buanderie de couches lavables. Ainsi, les parents qui le désirent pourront louer et/ou faire nettoyer leurs couches et culottes d’entraînement.

«On va aller chercher les couches souillées trois fois par semaine directement chez les gens en véhicule électrique. On va leur remettre des couches propres en échange. On va ensuite revenir faire le lavage dans nos locaux à l’aide de machines industrielles», explique Judith Sarrazin, copropriétaire de VégÉcolo.

«Notre but, c’est de rendre ça le plus simple possible pour les gens, ajoute cette dernière. On ne demande pas aux parents de faire un prélavage. Ils font comme si c’était une couche jetable. Ils la ferment, la mettent dans le sac de transport et mettent le sac sur le bord de la porte. On s’occupe du reste.»

Les parents auront le choix d’utiliser leurs couches ou d’en louer. Ils pourront également choisir le service complet ou en partie. «Ça peut être seulement de la location de couches. Par exemple, un parent pourrait louer des couches pour son nouveau-né et ensuite investir pour l’achat de couches allant de six mois à la propreté», indique Mme Sarrazin.

«On fait la promotion des couches lavables, mais on est aussi là pour guider les gens là-dedans, précise-t-elle. Le service peut être bon pour quelqu’un qui veut essayer. Ça peut aussi être intéressant pour les parents de louer des culottes d’entraînement lavables parce qu’on ne sait jamais vraiment combien de temps peut durer l’apprentissage de la propreté d’un enfant à l’autre.»

Quant au service complet, il comprend également le décrassage des couches aux six semaines. Cette technique consiste à enlever le surplus de savon accumulé dans la couche afin d’en améliorer l’absorption.

Pour les trois propriétaires de l’entreprise, offrir ce service allait de soi. «On est tous des parents et ça fait déjà partie de nos vies pour des raisons environnementales, mentionne Mme Sarrazin. Sachant qu’un enfant va avoir besoin d’environ 6 000 couches de la naissance à la propreté, on trouve important de rendre l’utilisation des couches lavables plus facile.»

La période d’inscription pour ce nouveau service est en cours. Les parents intéressés peuvent faire une demande via le site web www.vegecolo.com, au 819 489-0353 ou en boutique au 5715, boul. Gene-H.-Kruger.