Des contes pour comprendre les troubles de santé mentale

L’organisme La Lanterne de Trois-Rivières s’ouvre à l’univers des contes pour enfants. Le personnage de Clémence catapulte l’enfant dans un monde imaginaire où l’on plonge au cœur des questions de santé mentale.

Chacun des contes aborde un trouble de santé mentale en particulier. Le besoin était manifeste estime Alyson Dargis, intervenante en santé mentale à La Lanterne. Elle planche sur ce projet de contes depuis 2019.

« Les enfants ont besoin de comprendre ce qui leur arrive, ce qu’ils vivent. On ne trouvait pas sur le marché quelque chose qui répondait à nos attentes, qui parlait vraiment de santé mentale et qui était adapté aux enfants. »

La Lanterne croise alors le programme européen Arbre en cœur et s’en inspire. Créé par Manon Jean, ce programme avait déjà fait ses preuves pour contrer l’anxiété, les problèmes d’attention et les comportements agressifs chez les jeunes, explique Alyson Dargis. « On a adapté ce programme pour aider les enfants qui côtoient la maladie mentale. On est allés vers Manon Jean pour qu’elle nous forme et pour qu’on adapte son programme à notre clientèle ».

Ce programme est d’ailleurs le seul à être reconnu par le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, note Mme Dargis qui travaille depuis sept ans à La Lanterne et depuis trois ans avec les jeunes enfants. « Les contes permettent aux parents d’amorcer une discussion avec eux autour de la maladie mentale et les aide à comprendre certains comportements d’un proche ou d’un parent qui souffre de maladie mentale.»

Les illustratrices Thérèse Paquin et Lucie Plante ont accepté d’illustrer de leur plume ces cinq contes pour enfants. Les textes sont d’Alyson Dargis et de Josée Bourassa, la directrice générale de La Lanterne.

Les cinq contes se présentent sous la forme de livres thématiques et illustrés. On y aborde les troubles bipolaires, ceux de la personnalité limite, les troubles obsessionnels compulsifs, la dépression sévère et la schizophrénie.

Avec des titres comme Rubus et le petit magicien, Les couleurs de Cama, Au pays de la Voie lactée, Greton le petit géant et Le chant des marguerites, l’équipe de La Lanterne se dit très fière du résultat final.

« On veut que ça devienne un outil, pas seulement pour une personne qui vit avec un proche atteint de maladie mentale », affirme Mme Dargis. Ces contes permettent par ailleurs de sensibiliser son enfant à la différence ajoute-t-elle. « Un enfant va peut-être avoir un ami qui vit cette situation-là », précise-t-elle en rappelant que ces contes s’ouvrent à tous les enfants qui sont en contact avec des gens vivant avec un trouble de santé mentale à l’école ou dans leur milieu familial.

Ce projet vient renforcer le programme jeunesse de La Lanterne qui accompagne, depuis 2018, une dizaine d’enfants âgés de 5 à 8 ans et de 9 à 12 ans, à travers de deux ateliers d’une durée de huit fins de semaine chacun. Les enfants sont référés à l’organisme par un parent vivant avec un trouble de santé mentale, par leurs grands-parents, voire par la DPJ ou même par une personne qui a vu une publicité diffusée par La Lanterne.

« Les enfants sont les adultes de demain. C’est important de les soutenir, de les informer et leur faire savoir qu’ils ne sont pas seuls. L’enfant va prendre des responsabilités qui ne lui appartiennent pas. Il va être témoin de comportements bizarres, de violence parfois, de choses sur lesquelles il n’est pas capable de mettre de mots. Il va prendre la responsabilité de prendre soin d’un parent malade, ce qui n’est pas de son ressort, comme il prendrait soin de son petit frère ou sa petite sœur.

« L’important est qu’ils continuent à être des enfants », conclut Alyson Dargis.

Pour en savoir plus sur La Lanterne et les services offerts : 819 693-2841 ou infolalanterne@videotron.ca