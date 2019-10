Des conseils juridiques… au téléphone!

La Clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal offrira des conseils juridiques gratuits par téléphone aux citoyens des quatre coins du Québec les 26 et 27 octobre, en 9h et 16h.

Cette initiative vise à améliorer l’accessibilité à la justice pour les citoyens québécois et enregistre un nombre croissant d’appels d’année en année.

En avril dernier, plus de 3 500 appels ont été enregistrés, comparativement à un nombre total de 2 100 appels en avril 2018. Les questions les plus fréquemment posées regroupent les préoccupations reliées à la famille, au bon voisinage, à la consommation de biens, au travail et à la gestion des successions.

Le service est gratuit.

Pour contacter la Clinique juridique téléphonique les 26 et 27 octobre : 1 844 779-6232