Des conseils gratuits pour les victimes de violence à caractère sexuel

La Caravane #MoiAussi sera de passage à Trois-Rivières cet après-midi pour offrir des cliniques juridiques et sociales.

Plusieurs avocats en droit civil, familial, de l’immigration, du travail et administratif, ainsi que des procureurs, des intervenants psychosociaux et de policiers seront mis à la disposition des personnes victimes de violences à caractère sexuel afin de les aiguiller dans leurs démarches et de leur offrir un soutien psychosocial, en fonction des besoins et des volontés de chacun et chacune.

Les consultations seront gratuites, sans rendez-vous et complètement confidentielles.

«Les mythes et la désinformation concernant le traitement juridique des violences sexuelles sont l’un des principaux obstacles à la dénonciation et à la reprise de pouvoir des personnes victimes. La Caravane #MoiAussi s’attaque à ce problème en offrant des consultations gratuites et confidentielles avec des avocat.es pratiquant dans tous les domaines de droit», souligne Me Sophie Gagnon, directrice générale de Juripop qui participe à la tournée de la Caravane #MoiAussi.

Un procureur aux poursuites criminelles et pénales présentera, lors des cliniques, le DPCP, le processus judiciaire, mais également le processus décisionnel de l’analyse d’une demande d’intenter des procédures.

La Caravane s’arrêtera aux bureaux du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) au 950, rue Royale de 15h à 19h.

Durant les périodes d’ouverture des cliniques, une ligne téléphonique d’informations sera également mise à la disposition des personnes victimes. Ces dernières pourront alors contacter gratuitement les avocat.es et intervenant.es au 1-833-JURIPOP (587-4767).

Rappelons que les personnes victimes de violences à caractère sexuel qui envisagent de déposer une plainte auprès de la police ainsi que les organismes qui leur viennent en aide peuvent contacter une procureure spécialisée du DPCP au 1 877 547-DPCP (3727).

Ce service gratuit et confidentiel vise à les renseigner sur le traitement d’une plainte policière et l’autorisation d’une poursuite en matière de violences à caractère sexuel. La ligne est en service du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.