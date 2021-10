Des conseillers sortants proposent une vision commune pour le boisé des Estacades

Les conseillers municipaux sortants du secteur Cap-de-la-Madeleine, Sabrina Roy, Luc Tremblay et Pierre-Luc Fortin, unissent leur voix pour s’engager à désigner la partie du boisé des Estacades appartenant à la Ville comme un parc officiel.

Cela concerne plus précisément la promenade riveraine le long du boulevard des Estacades, la section du ruisseau Lachapelle et une bande le long de la rivière Saint-Maurice, incluant la plage.

Les candidats proposent d’adopter une vision de parc naturel à l’état sauvage pour ce site afin de favoriser la cohabitation de tous les usagers du secteur.

« On pourrait aménager la section d’accueil le long du boulevard des Estacades pour que ce soit plus convivial en y ajoutant des tables à pique-nique et des poubelles avec tri. Par ailleurs, la rue est suffisamment large pour que l’on modifie le stationnement le long du boulevard des Estacades pour faire des espaces de stationnement obliques. Ça permettra d’augmenter le nombre de stalles », souligne Luc Tremblay, candidat dans le district de Châteaudun.

L’affichage et la signalisation pourraient aussi être améliorées en cohérence avec la vision adoptée et la spécificité du site. Cela impliquerait notamment de tenir les chiens en laisse, de n’apporter aucun contenant de verre à la plage. Il serait aussi question de renommer le parc avec un toponyme significatif.

« Il faut aussi inculquer la philosophie du sans trace, plaide Pierre-Luc Fortin, candidat élu sans opposition dans le district des Estacades. Il faudra aussi continuer de travailler sur les défis de cohabitation: les chiens sans laisse, la vitesse des bateaux à moteur, le bruit, les déchets et le partage de l’espace. »

« On veut continuer de mettre nos forces en commun pour faire avancer les dossiers du secteur Cap-de-la-Madeleine, ajoute Sabrina Roy, candidate dans le district de la Madeleine. Nous travaillons ensemble depuis deux mandats. Nous ne sommes pas toujours d’accord, mais quand il est question de projets qui touchent directement nos districts, nous savons collaborer ensemble pour les mener à bien. On l’a fait pour la venur du Cosplay Fest au parc des Chenaux, le projet de piscine intérieure au Centre Jean-Noël-Trudel et, plus récemment, le trajet 17 de la STTR. »