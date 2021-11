Des coffrets scientifiques pour animer les fêtes

Technoscience Mauricie, Centre‐du‐Québec a développé une toute nouvelle gamme de coffrets

scientifiques dédiés aux parents pour animer les anniversaires de leurs enfants. Chaque coffret d’animation

contient tout le matériel nécessaire pour permettre à huit enfants âgés de 5 à 12 ans de réaliser trois expériences scientifiques.

Les boîtes contiennent également des articles de fête tels qu’une nappe, des assiettes, des verres de fête et des ballons à l’effigie de Beppo, la mascotte de l’organisme. De plus, huit copies du magazine Les Débrouillards sont incluses à l’intérieur de la boîte. Trois thématiques sont disponibles : la Fête classique, L’explosion de couleurs et la Fête ingénieuse pour faire découvrir différents domaines de la science aux fêtés et leurs amis.

« Il y a des fiches à l’intérieur pour guider les parents dans la réalisation des expériences, indique

Nancy Mignault, directrice générale de Technoscience Mauricie, Centre‐du‐Québec. Ils reçoivent également la vidéo d’une animatrice pour des conseils pratiques. On a ajouté un bonus dans chacune des boîtes pour que les enfants puissent faire leur propre crème glacée. »

Avec ce projet, Technoscience Mauricie, Centre‐du‐Québec souhaite rendre la science accessible à tous, peu importe la situation. « Les fêtes d’enfants sont de belles occasions de partager le plaisir de la science, croit Mme Mignault. Ce nouveau service facilitera la vie aux parents qui ont une fête à organiser pour leur enfant. »

Un coffret spécial Noël

De plus, l’équipe a également conçu une 2e édition de son coffret Débrouillards – Spécial Noël. Celui‐ci contient trois nouvelles expériences dont une glue comestible et un cadeau spécial à l’effigie de Beppo.

« À l’approche des Fêtes, c’est un cadeau éducatif parfait pour occuper les journées froides des jeunes scientifiques en congé », spécifie Mme Mignault.

Tous les coffrets sont disponibles en ligne directement sur la page Boutique du site internet www.technoscience‐mcq.ca. Les coffrets Débrouillards en fête pour les fêtes d’enfants sont au coût de 124,95$ chacun et le coffret Débrouillards – Spécial Noël est au coût de 39,95$. Les coffrets sont livrés directement à l’adresse spécifiée lors de la commande dans un délai rapide de 24h à 48h. À noter que les quantités sont limitées et que les coffrets sont offerts à la grandeur de la province.