Des coffrets pour faire découvrir la science à vos enfants

L’équipe de Technoscience Mauricie/Centre-du-Québec s’est vue dans l’obligation d’annuler l’entièreté de ses camps de jour en raison de la COVID-19. Alors que faire pour tous ses jeunes campeurs? Elle a décidé de mettre sur pied des coffrets scientifiques, clé en main, livrés à la maison.

Le contenu des coffrets scientifiques a été développé sous trois principaux thèmes, soit la chimie, l’ingénierie et la biologie-environnement. Les expériences sont adaptées aux différents groupes d’âge.

«Nous avons trois boîtes dédiées aux enfants de 4 et 5 ans appelés Les Explorateurs. Les boîtes prévues aux 6 à 9 ans se nomment Les Débrouillards, tandis que notre troisième offre est pour les jeunes de 10 ans et plus et elle s’appelle Génitrucs», confie Nancy Mignault, directrice générale de Technoscience Mauricie/Centre-du-Québec.

«Chaque coffret contient les fiches de trois expériences et le matériel nécessaire. Il y a aussi un lien internet au cas où les enfants, ou encore les parents, voudraient l’aide d’un accompagnateur via une capsule vidéo. On a également mis des petites surprises dans chacun des coffrets. Pour les commandes, rien de plus simple. Il suffit de visiter le site internet de Technoscience et de commander une boîte à 35$, ou de choisir notre forfait des trois coffrets pour 100$. Les coffrets sont livrés au domicile des gens, sans contact.»

Bref, il y a donc trois coffrets offerts par catégorie d’âge, soit un coffret sur la chimie, un sur l’ingénierie et l’autre sur biologie-environnement.

L’objectif de vente a été fixé à 300 coffrets, ce qui permettrait à l’équipe de Technoscience Mauricie/Centre-du-Québec de mieux traverser cette période difficile. Chaque parent qui aura fait l’achat d’un coffret scientifique courra la chance de gagner un abonnement annuel à la revue de son choix entre Les Explorateurs, Les Débrouillards ou Curium, des Publications BLD.

«On veut que cette offre devienne permanente», ajoute Mme Mignault. «Notre équipe travaille déjà à créer de nouveaux coffrets qui seront disponibles en septembre. La Santé publique le permettant, nous allons aussi offrir des animations de robotique à la maison. Un animateur se rendra à la maison des gens avec tout l’équipement nécessaire pour faire vivre une activité d’initiation à la robotique et à la programmation.»

En effet, les robots utilisés varient selon l’âge de la clientèle. Pour les enfants âgés de 4 ou 5 ans, c’est Botley qui sera envoyé sur place. Ozobot ou Lego WeDo 2.0 seront quant à eux appelés à intervenir auprès des enfants de 6 à 9 ans, tandis que Lego Mindstorms EV3 s’occupera des enfants de 10 ans et plus. Les activités de robotique seront disponibles entre le 6 juillet et le 7 août.

Pour réserver, les parents doivent communiquer au 819-376-5077 ou via Facebook au https://technoscience-mcq.ca/. Technoscience Mauricie/Centre-du-Québec a tenu sa conférence de presse au Séminaire Saint-Joseph, partenaire du projet. En effet, ce dernier lui a réservé un local pour entreposer tout le matériel et facilité le montage des coffrets.