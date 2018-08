Des classiques rock…version bossa nova!

Crédit photo : Photo Tim Georgeson

MUSIQUE. Transformer des airs de Tears for Fears, The Police, de Styx et de Pink Floyd avec des accents jazz et bossa nova, c’est le défi que s’est lancé Elisabeth Provencher pour son projet Eliza Eleven.

«Quand on a décidé de faire une pause avec Bet.e & Stef, je voulais continuer de faire de la musique. J’ai eu l’idée de ces chansons que j’ai toujours aimées, mais en bossa nova. Je travaille aussi sur des chansons originales en parallèle. À date, les gens aiment le concept. Ils aiment réentendre ces chansons», raconte Elizeabeth Provencher, qui était aussi Bet.e de Bet.e & Stef.

«Ça rappelle de bons souvenirs aux spectateurs. Pour certains, c’est leur première voiture, leur premier slow, la première blonde… Le public est toujours ouvert à entendre de nouvelles choses, mais c’est le fun d’avoir des repères aussi et de ne pas avoir que du nouveau matériel», ajoute-t-elle.

Elle a demandé un coup de main à Pierre Guilbert, un guitariste de Québec, pour transformer les chansons. Car il est plus compliqué qu’il n’y paraît de modifier une chanson rock en pièce de bossa nova.

«L’idée est d’adapter la chanson sans nécessairement suivre son schéma exact. Parfois, j’ôtais les solos de guitare et je gardais des mélodies qui m’interpellaient plus. Pierre a su trouver de très bons accords plus jazz et bossa. De mon côté, j’ai travaillé sur la forme et la structure des chansons pour les traduire dans le langage propre à la bossa. Ça va au-delà de modifier le rythme. Il faut déconstruire les chansons pour les retravailler», explique-t-elle.

La Trifluvienne d’origine travaille aussi avec deux jeunes musiciens fraîchement diplômés du Cégep. «Ils apportent leur style dans les arrangements. C’est intéressant de travailler avec eux. C’est une nouvelle énergie et ça permet de se renouveler. J’aime voir leur énergie et leur enthousiasme.»

Pour l’instant, Eliza Eleven présente ses chansons dans le cadre d’une tournée au Québec, tournée qui s’arrêtera à Trois-Rivières en octobre. Un album est dans les plans pour les prochains mois. D’ici là, on peut entendre quelques extraits de ses chansons sur son site Internet au www.elizaeleven.com

Eliza Eleven | Maison de la culture | 20 octobre, 20h | Billets: enspectacle.ca ou 819 380-9797

Le saviez-vous?

Elizabeth Provencher poursuit également des études en psychologie. Ayant un fort intérêt pour les Premières Nations, elle souhaiterait créer des ateliers pour leur donner des outils pour garder ou regagner un équilibre dans leur vie.