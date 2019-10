Des classiques aux découvertes pour L’Orchestre Pop de Trois-Rivières

L’Orchestre Pop de Trois-Rivières entame sa troisième saison musicale avec Michel Kozlovsky comme directeur musical et chef d’orchestre. Trois programmes seront présentés dans sa série régulière sous les thématiques de Noël, de l’Italie et de la pop au tournant du millénaire.

Pour la saison 2019-2020, Michel Kozlovsky promet une programmation qui met l’accent sur l’audace, la continuité et la participation de solistes de qualité, dont André Veilleux, Francesco Verrachia et le Trifluvien d’origine Yannick Strawinsky, pour accompagner l’orchestre de 30 à 35 musiciens.

Le Noël pop de l’orchestre présentera les chansons populaires du répertoire de Noël avec un habillement orchestral festif et coloré. André Veilleux se joindra à l’orchestre pour interpréter les plus grands succès de Noël immortalisés par des chanteurs tels que Michael Bublé, Dean Martin, Perry Como, Franck Sinatra et Ginette Reno.

Il s’agira d’une toute première expérience pour l’Orchestre Pop de Trois-Rivières que de présenter un concert de Noël. Les deux précédentes années, leur premier concert de la saison tombait en conflit avec l’arrivée du père Noël. « Cette année, j’ai pris l’initiative d’accueillir le père Noël et d’offrir au public un programme typique de Noël. L’avantage et le privilège que nous avons, c’est qu’avec un orchestre, on peut vous présenter des chansons comme vous êtes habitués de les entendre », explique M. Kozlovsky.

Michel Kozlovsky propose également aux mélomanes une Soirée italienne en compagnie du ténor Francesco Verrachia. L’orchestre proposera lors de ce concert un voyage dans la richesse de l’univers musical italien. Le chef d’orchestre est très enthousiaste à l’idée de mettre en valeur la voix et le talent de Verrachia, tout comme de mettre en valeur le répertoire italien.

« Avec la musique italienne, ce n’est pas le choix qui manque. Je voudrais rassurer tout le monde, Torna a Surriento et ‘O sole moi seront au programme. Je ne peux pas, avec un orchestre pop, ne pas les mettre au programme », précise M. Kozlovsky.

Pour conclure la saison, La pop au tournant du millénaire regroupera, lors de deux représentations rythmées et énergiques, les chansons qui ont marqué les années 1980 à 2010. « On revient à la pop un plus pure et dure avec le troisième programme », précise le directeur musical.

On y retrouvera des titres tirés du répertoire de groupes ou d’artistes tels que Beau Dommage, Harmonium, Daniel Bélanger, Jean Leloup, The Police, Red Hot Chili Peppers, Nickelback, Scorpions, Stevie Wonder, Michael Jackson et Queen. Michel Kozlovsky promet un bel équilibre entre les titres francophones et les titres anglophones. Le directeur musical souhaitait amener de grands succès qui iront rejoindre le public à coup sûr.

Bien que Michel Kozlovsky soit formé en musique classique, celui-ci tient à apporter une nuance au genre: « Quand on parle d’un classique, on parle de choses qui reviennent, qui sont appréciées, et qui ont encore et toujours leur signification. C’est avec une saison comme celle-là que je me rends compte que dans la musique populaire, il y a des œuvres qui touchent tout le monde et qui traversent très bien les générations. »

Les deux représentations du Noël pop de l’orchestre se tiendront les 23 et 24 novembre 2019. Il y aura également deux représentations de la Soirée italienne les 7 et 8 mars 2020. Finalement, deux représentations de La pop au tournant du millénaire se tiendront les 30 et 31 mai 2020. Tous les concerts se tiendront à la salle Anaïs-Allard-Rousseau de la Maison de la culture de Trois-Rivières. Les billets sont en vente au coût de 28$ l’unité ou de 75$ pour un abonnement aux trois concerts.