Des citoyens mobilisés pour un nouveau skatepark

Des citoyens du secteur Pointe-du-Lac se mobilisent pour la construction d’un nouveau skatepark dans l’ouest de la ville. Lors d’une réunion tenue le 28 septembre, plusieurs pistes de solution et idées ont été amenées. Des rencontres avec le député Simon Allaire et des employés de la Ville auront lieu prochainement afin de faire avancer le dossier.

C’est la citoyenne Marie Elen Plante qui a initié le projet. « C’est parti d’une publication sur Facebook dans laquelle un jeune de Pointe-du-Lac disait que le skatepark n’était pas adapté ni sécuritaire, raconte-t-elle. Il demandait à en avoir un nouveau et il disait que lui et ses amis étaient même prêts à l’entretenir. Les parents ont beaucoup commenté cette publication, d’où mon idée de rassembler ceux qui désirent s’impliquer dans le projet. »

Lors de la récente rencontre citoyenne, des entrepreneurs présents ont offert machinerie et matériaux pour la construction du parc de planches à roulettes. « Ce qu’on a actuellement à Pointe-du-Lac est désuet et mal éclairé, ce qui fait que les jeunes vont ailleurs », explique Mme Plante.

« C’est désuet autant pour les jeunes que les adultes qui veulent l’utiliser, renchérit cette dernière. Il n’y a pas de tables de pique-nique aux alentours, rien de convivial. Tu ne peux pas aller là avec la famille, ni même aller là pour attendre ton enfant ou le regarder. Il y a aussi des adultes qui pratiquent le sport et c’est la même chose pour les conjoints/conjointes qui n’ont nulle part où s’asseoir en attendant. »

Animée par le désir de faire aboutir le dossier rapidement, Mme Plante a déjà commencé à contacter diverses personnes. Elle rencontrera d’ailleurs le député Simon Allaire le 6 octobre.

« Je veux que ça se fasse rapidement. J’aimerais beaucoup que ça puisse se réaliser l’an prochain, dit-elle. Déjà, on fait plusieurs démarches pour s’asseoir avec les bonnes personnes. »

Solidarité citoyenne

Également présent à la rencontre citoyenne du 28 septembre, le conseiller municipal sortant du secteur, François Bélisle, a offert son aide pour faire avancer le dossier.

« Ça me touche de voir que les gens se prennent en main. Il y a une belle solidarité ici. Les gens vont au-devant et s’organisent au lieu d’attendre que la Ville agisse. Je pense que ce projet sera un succès parce que les gens sont impliqués et vont se l’approprier. »

On a confié à ce dernier le rôle d’intermédiaire afin de faire le pont entre les citoyens et les gens de la Ville. « On a aussi regardé pour rencontrer les députés. On nous a parlé de programmes gouvernementaux qui pourraient être intéressants pour joindre l’école au projet, mentionne M. Bélisle. La prochaine étape sera de s’asseoir avec les gens de la Ville pour s’aiguiller et ensuite s’arrimer avec les entrepreneurs. »

Par ailleurs, les citoyens mobilisés ont également abordé la possibilité d’ajouter des jeux d’eau et une patinoire. D’autres rencontres se tiendront dans les mois à venir pour se pencher sur les dossiers évoqués.