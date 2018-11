D’autres projets sont prévus outre le McDonald’s

Crédit photo : Photo Jonathan Cossette - Hebdo Journal

CONSTRUCTION. Tel qu’annoncé ce mercredi, un tout nouveau restaurant McDonald’s verra le jour sur le boulevard des Alpes, dans le Quartier Le Citadin, à l’angle des boulevards des Chenaux et Parent. La première pelletée de terre officielle avait lieu en début d’après-midi.

«Ce sera un McDonald’s avec toutes ses nouveautés et un des plus grands avec 4500 pieds2. Pour nous, c’est la poursuite du travail amorcé il y a 5 ans, après le dépanneur, la garderie, le RécréOFUN, le IGA, le Dollarama, le Phamiliprix et les bureaux», a confié Steve Richard, d’Odacité Immobilier.

Pour le franchisé Marc Mongrain, il s’agira d’un neuvième établissement dans la région. Le projet est évalué à plus de 2M$ et il devrait créer environ 75 emplois directs dans la région. Rappelons que le McDonald’s était prévu dans les plans initiaux.

La construction du projet sera assurée par le Groupe Drumco Construction, entrepreneur général, qui se spécialise en construction commerciale depuis plus de 30 ans.

«Nous allons également construire un autre magasin, cette fois d’une superficie de 5000 pieds2, sur le terrain situé derrière le dépanneur et devant le RécréOFUN. Nous avons déjà des pourparlers avec certaines bannières, mais rien d’officiel. Par contre, ce ne sera pas un autre commerce de restauration», ajoute M. Richard.

«La Phase 3 sera la phase résidentielle. Les condos s’étireront jusqu’à derrière le commerce Vrac des Chenaux.»

Évalués à environ un million de dollars, ces travaux débuteront en 2019.