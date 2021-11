Des cartes-cadeaux bonifiées pour achats locaux

La Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) lance le projet « Mes achats à quelques pas ». La CCI3R et la SDC du centre-ville de Trois-Rivières, via leurs sites web respectifs, vendront des cartes-cadeaux bonifiées qui seront valides dans plus d’une quarantaine de commerces de Trois-Rivières.

Dès le 11 novembre, les gens bénéficieront de 20% de bonification sur des cartes cadeaux de 50$ ou 100$. Ils auront donc en main une carte de 60$ pour un montant de 50$ et une carte de 120$ pour un montant payé de 100$.

Les deux organisations ont pour 90 000$ de cartes-cadeaux bonifiées disponibles pour la population.Il est important de savoir qu’un seul achat par client sera possible, et ce, jusqu’à épuisement des stocks.

« Ce projet aura des retombées économiques de plus de 150 000$ directement chez les commerçants de Trois-Rivières. Nous voulions un projet simple et efficace pour créer un engouement pour nos commerces locaux. La bonification de cartes-cadeaux a fait ses preuves dans le passé », souligne Me Cassy Bernier présidente de la CCI3R.

Le projet « Mes achats à quelques pas » vise à faire déplacer les gens dans les commerces pour ainsi favoriser l’achat local à Trois-Rivières.

Pour l’achat des cartes-cadeaux bonifiées parmi les membres de la CCI3R : cci3r.com

Pour l’achat des cartes-cadeaux bonifiées du centre-ville : trcentre.ca (A.L.)