Des capsules vidéo pour jardiniers en herbe

Afin de répondre aux besoins des citoyens qui souhaitent aménager un premier potager cet été, l’organisme La Brouette diffusera dès avril de courtes vidéos informatives sur le jardinage sur les réseaux sociaux et sa page Web.

Les capsules d’une dizaine de minutes présenteront en différentes étapes le démarrage d’un potager, des semis intérieurs à l’entretien des plants au jardin.

En raison de la pandémie, beaucoup de gens se retrouvent avec du temps libre et pensent aménager un premier potager. La Brouette vise à offrir les bases pour que leurs efforts portent fruits.

« La situation actuelle engendre de l’insécurité alimentaire et amène des questionnements quant à la provenance de nos aliments. Depuis quelques semaines, nous recevons de nombreuses demandes d’information pour le démarrage d’un potager. Nos formations et activités publiques ayant été annulées pour les prochains mois, nous nous sommes tournés vers la vidéo afin de partager nos conseils et notre expertise », explique François Bernier, coordonnateur de La Brouette.

L’organisme offre également un guide complet sur le démarrage d’un potager. Ce guide, ainsi que les capsules vidéo et d’autres ressources, se trouvent sur le site web au www.labrouette.ca/ressources.

Par ailleurs, l’organisme aménagera de nouveau cet été un potager de démonstration au Carré de la Fosse, au centre-ville de Trois-Rivières. De nouveaux panneaux pédagogiques permettront aux passants d’en apprendre davantage sur la culture des plantes potagères.