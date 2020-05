Des camps de jour dès le 29 juin à Trois-Rivières

Dans son point de presse quotidien, le premier ministre François Legault a annoncé avoir obtenu l’autorisation de la Direction de santé publique pour permettre la tenue des camps de jour à travers le Québec à compter du 22 juin.

À Trois-Rivières, les camps de jour débuteront toutefois le 29 juin. La Ville doit encore recruter une vingtaine de moniteurs. La formule des camps risque également de changer afin de respecter les mesures sanitaires de la Direction de santé publique.

Les groupes seront notamment plus petits. Il serait question d’un ratio avoisinant les 50%.

Dans sa trousse dédiée au personnel des camps de jour, la CNESST indique que les jeux impliquant des contacts rapprochés avec les participants doivent être évités. Des mesures de prévention doivent être prises pour favorisation une distanciation physique (cônes, lignes, marquage au sol). On demande aussi de privilégier les activités extérieures et de prévoir des zones de jeu réservées aux différents groupes pour empêcher les contacts avec des participants d’un autre groupe.

Il n’est pas recommandé pour un moniteur de porter un équipement de protection individuelle pour se protéger de la COVID-19 si la distanciation physique de 2 mètres est respectée. Les moniteurs qui seraient plus à l’aise de porter un couvre-visage peuvent le faire aussi.

Il faudra aussi augmenter la fréquence du nettoyage et de la désinfection journalière des aires et des objets utilisés et des surfaces fréquemment touchées par les personnes avec un produit de désinfection: tables, chaises, bancs, jouets, articles de sport, gilets de sauvetage, aires de jeu, installations sanitaires, etc.

Des mesures spéciales sont aussi prévues si un participant éprouve des symptômes reliés à la COVID-19 afin d’éviter une possible contagion à d’autres membres du groupe.

Certaines organisations ont toutefois déjà annoncé qu’elles annulaient leur camp de jour pour la saison estivale. C’est notamment le cas du Réseau Technoscience qui ne tiendra pas ses traditionnels camps de jour à saveur scientifique à l’été 2020.