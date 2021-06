Des brochettes chocolatées à l’île Saint-Quentin cet été

Le foodtruck de Mello’s – Brochettes chocolatées s’installe à l’île Saint-Quentin pour la saison estivale à compter du 1er juillet.

Ce tout nouveau projet pilote présenté par l’île Saint-Quentin a pour but de mettre en lumière la cuisine de rue. Durant tout l’été, les visiteurs de la plage de l’île Saint-Quentin pourront savourer les desserts de Mello’s – Brochettes Chocolatées.

Depuis son lancement, la concession a parcouru plusieurs régions du Québec, dont le Centre-du-Québec, l’Estrie, la Mauricie et Lanaudière.

Le projet pilote a été introduit aux nombreux restaurateurs de la région au mois de mai 2021. « On se compte très chanceux de pouvoir faire partie de ce projet pilote. Venant tous les deux de la région, nous savons à quel point l’île Saint-Quentin est un endroit convoité non seulement par les gens d’ici, mais aussi par les touristes du Québec. De pouvoir vendre du bonheur sur une île où les gens viennent profiter, c’est quelque chose qui nous rend très reconnaissant », souligne l’un des deux cofondateurs, Zachary Beaulieu

Mello’s – Brochettes Chocolatées propose des brochettes de fruits et de guimauves enrobés dans du chocolat. « On a servi environ 5000 clients dans les deux derniers mois et on n’a que des bons commentaires. Les gens aiment beaucoup faire changement des classiques desserts estivaux pour essayer de nouvelles choses », ajoute Jacob Lapointe, cofondateur de l’entreprise.

Dans les prochaines semaines, les deux jeunes entrepreneurs développeront de nouveaux produits pour compléter leur offre actuelle.