Des brigades de vaccination visiteront les écoles

Plusieurs écoles de la région seront visitées dès la deuxième semaine du mois de décembre dans le cadre de la campagne de vaccination contre la COVID-19 des enfants âgés de 5 à 11 ans.

Ce sont majoritairement les écoles éloignées des cliniques de vaccination et celles situées dans les milieux urbains moins favorisés qui ont été identifiées en collaboration avec les Centres de santé scolaires et les directions des écoles privées et anglophones.

Les parents des élèves concernés seront informés par leur école respective.

À Trois-Rivières, aucune brigade de vaccination n’est prévue aux écoles Louis-de-France, de Pointe-du-Lac, Marguerite-Bourgeois, des Bâtisseurs, Notre-Dame-du-Rosaire, du Bois-Joli, PEI, intégrée des Forges, Richelieu, Jacques-Buteux, Saint-Pie-X et les Terrasses, ainsi qu’à l’école de la Source à Saint-Maurice. Les élèves fréquentant ces écoles devront être dirigés à la Bâtisse industrielle de Trois-Rivières pour être vaccinés.

Voici les établissements du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy qui seront visités par une brigade de vaccination:

Centre communautaire de Maskinongé : élèves des écoles Marie-Immaculée, Rinfret, Saint-Joseph et Saint-Justin

École Ami-Joie : élèves des écoles Ami-Joie et des Grès

École Cardinal-Roy

École Curé-Chamberland

École de la Solidarité

École de musique Jacques-Hétu : élèves de l’école de musique Jacques-Hétu et de l’école de l’Envolée

École Dollard

École Madeleine-De Verchères

École Marie-Leneuf

École Omer-Jules-Désaulniers : élèves des écoles Omer-Jules-Désaulniers et Saint-Léon

École Sainte-Thérèse

École Saint-François-d’Assise

École Saint-Gabriel : élèves des écoles Saint-Gabriel et Saint-Charles

École Saint-Paul

École Saint-Philippe : élèves des écoles Saint-Philippe et Mond’Ami

Édifice Champlain : élèves des édifices Champlain et Sainte-Marie

Édifice de la Voltige : élèves des édifices de la Voltige et des Sports

Édifice Sacré-Cœur : élèves des édifices Sacré-Cœur et Sainte-Madeleine

Édifice Saint-Dominique : élèves des édifices des Explorateurs, Saint-Dominique et Sainte-Catherine-de-Sienne

Édifice Saint Sacrement : élèves des édifices Saint-Sacrement et du Boisé-des-Pins

Pavillon Saint-Louis : élèves des pavillons Jean-XXIII et Saint-Louis

Actuellement, 75,8 % de la population est adéquatement vaccinée dans la région. Ce taux devrait grimper progressivement au cours des prochaines semaines avec l’ajout des enfants de 5 à 11 ans qui ont maintenant accès à la vaccination contre la COVID-19.

Depuis l’annonce de l’ouverture des plages de rendez-vous pour les enfants de 5 à 11 ans mardi, une grande partie des rendez-vous disponibles d’ici Noël à la Bâtisse industrielle a trouvé preneur. (M.E.B.A.)