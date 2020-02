Des bourses d’excellence pour deux Estacades

Les étudiants-athlètes des Estacades de Trois-Rivières (Midget AAA), soit le Trifluvien Tristan Luneau et le Shawiniganais Vincent Filion, ont reçu chacun une bourse de 1500$ provenant du Club de hockey les Canadiens de Montréal pour la catégorie Excellence académique.

Le programme de bourses des Canadiens de Montréal a été fondé en 2008, et il permet de récompenser les étudiants-athlètes qui se sont démarqués avec des résultats scolaires dignes de mention pour la catégorie Excellence académique, mais aussi pour encourager une meilleure conciliation du sport et des études pour la catégorie Soutien à la réussite académique et sportive. Pour les prochaines années, une nouvelle catégorie sera ajoutée, Leadership ou persévérance.

«Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec et d’appuyer les jeunes hockeyeurs d’âge secondaire dans la conciliation de leurs cheminements académique et sportif en hockey», a affirmé Geoff Molson, propriétaire, président et chef de la direction du Club de hockey Canadien.

«Alors que la Ligue de hockey Midget AAA du Québec demeure le principal circuit élite de cette catégorie d’âge, nous sommes maintenant témoins de l’émergence de beaux talents qui réussissent aussi à se développer et à s’épanouir dans d’autres ligues, et il était important pour nous de les inclure dans notre Programme de bourses des Canadiens.»

Cette année, ce sont 28 bourses au total qui ont été attribuées à des jeunes sportifs de 15 à 18 ans.