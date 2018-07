Des bouchons adaptés à son métier

Crédit photo : Audrey Leblanc

ÉCONOMIE. Une entreprise trifluvienne fabrique des bouchons sur mesure adaptés au sport, au loisir ou encore au métier pratiqué. Depuis une dizaine d’années, l’équipe du Laboratoire auditif Laviolette travaille pour des musiciens et des travailleurs en usine.

L’entreprise conçoit des bouchons munis de filtres réduisant les hautes fréquences, soit celles qui sont dommageables pour l’oreille. La fabrication d’une seule paire nécessite environ trois heures de travail.

«On commence par regarder l’oreille de la personne pour voir si elle est en santé et si tout est normal. Ensuite, on fait une empreinte. On procède en mettant d’abord une ouate pour protéger le tympan et on pistole l’oreille avec un produit qui sèche en trois minutes», précise Jean-Philippe Vallée, directeur des opérations au Laboratoire auditif Laviolette.

Le moule est ensuite extrait de l’oreille pour en faire un négatif. C’est à partir de ce dernier que le bouchon est modelé. «Il y a beaucoup de manipulations à faire et c’est un travail minutieux, indique M. Vallée. De façon générale, il y a une douzaine de formes de bouchons qui reviennent souvent.»

Selon ce dernier, il n’existe pas de mauvais bouchons. C’est le confort qui fait la différence. «L’important, c’est de protéger ses oreilles. Les bouchons en mousse font le travail, mais ne sont pas adaptés à toutes les oreilles et cherchent toujours à gonfler, ce qui exerce une pression dans l’oreille», explique-t-il.

M. Vallée estime qu’il faut en moyenne cinq jours pour s’habituer à porter de nouveaux bouchons. «C’est comme une nouvelle paire de patins. Ça prend quelques fois pour les casser et que ce soit confortable, illustre-t-il. Ça prend aussi quelques jours pour que les oreilles s’habituent à avoir un corps étranger.»

L’entreprise fait aussi des bouchons pour la baignade, pour le sommeil, pour les gens qui ont une hypersensibilité aux sons et pour divers appareils comme ceux Bluetooth. Les matières premières utilisées pour la conception proviennent d’une entreprise allemande.

«Les bouchons peuvent être durs ou souples, ça ne change rien au confort. Ça dépend surtout de la forme de l’oreille», mentionne Jean-Philippe Vallée.

Une lutte à mener

Le Laboratoire auditif Laviolette existe depuis 1995. «Avant, on ne faisait que des appareils auditifs pour malentendants. Mais, il y a quelques années, le marché des appareils au privé est tombé et on a misé sur les bouchons. On a commencé avec des modèles de base qu’on a améliorés avec les années», raconte M. Vallée.

Un choix qui s’est avéré judicieux puisque c’est maintenant ce produit qui assure la viabilité de l’entreprise. «Je double mon chiffre d’affaires pratiquement chaque année», ajoute le directeur des opérations.

Et bien que l’entreprise ait des clients aux quatre coins du Québec, M. Vallée affirme devoir encore se battre pour la promouvoir la santé auditive. «La protection auditive, ce n’est pas beaucoup valorisé au Québec, remarque-t-il. On est très en retard dans ce domaine comparativement à ce qui se fait un peu partout ailleurs dans le monde.»

«Par exemple, en Europe, ils sont très avancés dans ce domaine. Pour les gens qui travaillent en usine là-bas, c’est aussi important que le port du casque de sécurité. Ici, on a encore beaucoup de chemin à faire. Je ne me bats pas contre des compétiteurs, je me bats contre des mentalités», conclut M. Vallée.