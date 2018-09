Des bornes de recharge pour les véhicules électriques au Laflèche

Crédit photo : Photo courtoisie

ENVIRONNEMENT. Le Collège Laflèche dispose maintenant de deux bornes de recharge pour les véhicules électriques, mises gratuitement à la disposition des étudiants et des membres du personnel.

Il s’agit d’une initiative du Comité environnement et saines habitudes de vie de l’institution. Depuis leur installation, les bornes sont utilisées à plein régime.

Au cours de la dernière année, des projets de plus grande envergure ont également été réalisés, dont la mise en place d’un abri à vélo sécurisé, l’implantation d’un module informatisé de covoiturage, ainsi que le démarrage du compostage au Restaurant pédagogique L’escarbille.

Plusieurs activités récurrentes sont mises de l’avant par le Comité environnement et saines habitudes de vie de l’institution, dont la remise d’une collation santé chaque session, des activités sportives variées sous forme de cours intramuros, un parcours de marche intérieur, un défi podomètre encourageant les étudiants de chaque programme à faire de l’activité physique, etc.

En plus des activités, le comité fait également de la sensibilisation auprès de la clientèle du Collège, par le biais de capsules vidéo, d’escouades d’information et de kiosques.

Cela a comme effet de modifier les habitudes et les pratiques des étudiants et du personnel, que ce soit par une meilleure gestion des déchets lors des événements, par des choix plus environnementaux, par des achats locaux, etc.