Des boîtes cabane à sucre au profit de la Fondation du Cégep

La Fondation du Cégep de Trois-Rivières annonce la vente d’une boîte de type cabane à sucre au profit de la Fondation.

Faute de pouvoir tenir son événement-bénéfice majeur pour une deuxième année de suite, la Fondation du Cégep, en collaboration avec Canadian Tire et ses magasins de Trois-Rivières et de Nicolet et le restaurant Le Buck, a décidé d’offrir un menu spécial.

En plus du repas, les acheteurs auront droit à plusieurs surprises grâce à de généreux donateurs, soit la distillerie Mariana, Le Trou du diable, Les Érablières du Nord, Le Torré-café sur roues, les Spiritueux Ungava, Arborea et les bonbons Richard.

La boite au coût de 85 $ l’unité ou 150 $ pour deux personnes est en prévente depuis le 8 mars. Tous les profits iront à la Fondation et à sa mission, soit de supporter les étudiants et l’institution afin de promouvoir et encourager la réussite et la diplomation.

« La perte de revenu de nos événements-bénéfice se faisant lourdement sentir en cette période d’incertitude, il était nécessaire de tenter une nouvelle approche respectant les consignes sanitaires en vigueur. La cause est trop belle et les besoins trop grands», affirme la directrice de la Fondation, Marie-Christine Vézina.

L’objectif est fixé à 10 000 $. Pour ce faire, la Fondation devra vendre au moins 200 boites repas. Les personnes intéressées auront jusqu’au 14 avril pour commander la boite sur le site web de la Fondation (fondation.cegeptr.qc.ca). Celles-ci seront disponibles pour un ramassage au restaurant Le Buck les 16 et 17 avril 2021.