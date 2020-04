Des autocollants pour soutenir les banques alimentaires

À défaut d’accrocher un drapeau à votre voiture pour encourager votre équipe de hockey favorite pendant les séries, pourquoi ne pas afficher un autocollant ou un fanion avec l’arc-en-ciel en soutien à une cause plus qu’essentielle?

Une collecte de fonds originale a été mise sur pied afin de soutenir la population et les travailleurs des services essentiels tout en soutenant les banques alimentaires locales.

Cette initiative provient d’Éric Labranche, gestionnaire des IGA Express de Shawinigan et de Trois-Rivières et du Boni-Soir de Shawinigan, qui propose dans ses commerces des autocollants (bumper sticker) et des fanions à accrocher à la fenêtre de votre voiture sous la thématique «Ça va bien aller».

Disponibles au coût de 3,49$, les autocollants ont été produits 100% localement. Chaque autocollant vendu permet de remettre 1$ en nourriture aux Artisans de la paix de Trois-Rivières ou au Centre Roland-Bertrand de Shawinigan. Ces organismes se chargeront par la suite de procéder à la distribution alimentaire aux familles dans le besoin de leur secteur respectif.

Quant aux fanions, ils se vendent au coût de 14,99$. À l’instar des autocollants, 1$ est également remis aux deux organismes.

«J’essayais de trouver une façon originale de faire ma part. En ces temps difficiles, nous savons que plusieurs familles doivent faire appel aux banques alimentaires de la région. C’est pour cette raison que j’ai choisi de verser les sommes d’argent aux Artisans de la paix et au Centre Roland-Bertrand, deux organismes locaux qui travaillent très fort en cette période difficile», explique l’instigateur de la collecte de fonds, Éric Labranche.

Aucun objectif de ventes n’a été fixé pour le moment.

Où vous procurer ces produits thématiques: