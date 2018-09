Des ateliers sur la diversité sexuelle dans les résidences pour aînés

Crédit photo : Audrey Leblanc

SEXUALITÉ. Quitter sa demeure pour s’installer dans une résidence pour aînés est une étape de vie souvent déstabilisante qui amène son lot d’inquiétudes et de stress. Et en plus de tout ça, pour certaines personnes, c’est aussi un retour dans le placard. C’est pourquoi le Groupe régional d’intervention sociale (GRIS) Mauricie/Centre-du-Québec offre des ateliers sur la diversité sexuelle dans les résidences.

L’objectif de ceux-ci est de démystifier l’homosexualité et la bisexualité pour combattre les préjugés. «Quand les personnes arrivent en résidence, elles tombent un peu en situation de vulnérabilité. Même si elles étaient déjà sorties du placard, elles peuvent avoir peur d’être victimes d’homophobie de la part des résidents et du personnel», indique François Vanier, directeur général du GRIS Mauricie/Centre-du-Québec.

Cette réalité, Jules Brouillard la connaît bien. C’est arrivé à l’un de ses bons amis. «Il a découvert qu’il était gai à 50 ans et avait choisi de s’assumer pleinement, raconte l’intervenant chez GRIS. Il allait même dans les écoles pour en parler. Je le trouvais bon et j’étais certain qu’il s’assumerait autant en arrivant dans une résidence.»

«Eh bien non, poursuit-il. À son arrivée, il traversait une passe plus difficile. Quand il s’est finalement remis sur pied, il m’a avoué qu’il ne pensait pas être capable de le dire, qu’il côtoyait des gens qui tenaient souvent des propos homophobes. Et à ce jour, il ne l’a pas encore dit. Il a peur de se mettre des gens à dos et ce sont des personnes qu’il voit tout le temps.»

Pour éviter de telles situations, M. Brouillard et les autres intervenants du GRIS vont à la rencontre des aînés. Ils leur racontent leur vécu et répondent à leurs questions. Ces ateliers de groupe s’adressent à tous les résidents, peu importe leur orientation sexuelle.

«Pour certaines personnes hétérosexuelles de cet âge-là, la religion a joué un rôle important dans le façonnement de leurs opinions, remarque M. Brouillard. Notre but, c’est d’aller briser ces tabous. Les ateliers permettent non seulement de briser l’isolement, mais aussi de comprendre des choses et de développer une certaine aisance par rapport au sujet.»

De petites victoires en petites victoires

La fin des ateliers est généralement marquée de réflexions intéressantes et de commentaires positifs. Une dame de 74 ans a même confié qu’elle abordera dorénavant la question des relations amoureuses d’une manière différente avec ses petits-enfants.

«Suite à la rencontre, je dirai As-tu quelqu’un dans ta vie? au lieu de As-tu un chum ou une blonde?», a-t-elle mentionné. «Vous nous avez beaucoup éclairés», a pour sa part exprimé un homme de 83 ans. Quant à elle, une résidente de 75 ans a fait valoir qu’il est important de parler de diversité sexuelle puisque ça touche toute la famille.

Des ateliers dans les écoles

Le GRIS Mauricie/Centre-du-Québec offre également des ateliers dans les écoles. Là aussi, il y a du travail à faire pour combattre les préjugés. «On remarque qu’il y a encore des jeunes qui ont un certain malaise par rapport au sujet, indique l’intervenant Jules Brouillard. Plus on va faire de sensibilisation, plus ça va devenir normal pour les gens et plus le niveau d’aisance va augmenter.»

«Je me souviens d’une fois en particulier, ajoute ce dernier. Un jeune homme de secondaire 3 a dit que son cousin venait d’apprendre à sa famille qu’il est homosexuel. Il a dit qu’il pensait être homophobe. Je lui ai demandé pourquoi et il a répondu qu’il n’était vraiment pas à l’aise avec ce que son cousin leur avait appris et que son grand-père et son père avaient vraiment mal réagi.»

Conscient que la bataille contre l’homophobie n’est pas encore gagnée, M. Brouillard croit qu’il serait bon de démystifier l’homosexualité et la bisexualité avec les jeunes enfants, de sorte à éviter que certains nourrissent des préjugés en grandissant.