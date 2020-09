Des ateliers de poterie à la Coop Le 507

La Coop Le 507 a profité de la crise de la COVID-19 pour diversifier son offre et attirer une nouvelle clientèle en proposant un atelier de poterie.

L’atelier a comme mission de rendre accessibles l’équipement de poterie ainsi qu’un lieu de création à ses membres et à la population désireuse d’apprendre la poterie. L’objectif de l’atelier est en parfaite adéquation avec la mission de la coopérative.

En lançant cet atelier collaboratif, Le 507 devient maintenant un lieu de création et de travail pour les céramistes de la région. L’atelier propose une programmation de cours des différentes techniques de poterie, allant du façonnage au tournage et aux cours de décor, en plus de périodes d’ateliers libres pour permettre aux étudiants et aux céramistes avancés d’utiliser l’espace.

«Avec le lancement des nouveaux cours de la session d’automne, on souhaite accueillir de nouveaux élèves et élargir notre offre», explique la directrice générale, Geneviève Savard.

Les citoyens pourront d’ailleurs expérimenter l’art de la poterie à l’occasion d’une porte ouverte le 16 septembre dès 16h.