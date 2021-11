Des ateliers créatifs pour fêter les 10 ans d’EMA – Expérience Métiers d’art

EMA – Expérience Métiers d’art célèbre son 10e anniversaire et, pour l’occasion, l’organisation offrira une programmation de sept jours complets d’ateliers gratuits, du 4 au 30 décembre, avec des artisans membres professionnels du Regroupement des métiers d’art de la Mauricie.

Cuir, porcelaine, verre, émaux sur cuivre et argile se feront prétextes pour des rencontres intergénérationnelles et la création d’œuvres collectives sculpturales. Les enfants âgés de 6 ans et plus sont les bienvenus à ces ateliers créatifs qui s’adressent à tous.

Les ateliers sont d’une durée d’une journée complète, soit de 10h à 16h.

Les inscriptions se font à info@metiersdartmauricie.ca

EMA – Expérience Métiers d’Art regroupe à la fois une boutique, un lieu d’expérience et de création et une galerie où des expositions temporaires d’artistes et d’artisans d’ici sont mises en valeur.

Calendrier

4 décembre : réalisation d’une installation de métal récupéré sur le thème de votre choix avec Hélène Quenneville

5 décembre : création d’une murale collective avec des tuiles de céramique avec Daniel Martineau

11 décembre : atelier surprise avec la céramiste Mylène Samson

12 décembre : partez en voyage avec Mylène Samson. Le point de départ sera fabrication de plusieurs barques en porcelaine dans l’objectif de réaliser une installation provisoire en galerie

18 décembre : sculpture en émaux sur cuivre avec Lyne Arvisais

19 décembre : création d’une sculpture collective en peinture sur verre sur le thème des quatre saisons sur fond abstrait avec l’artiste verrier Sylvie Leblanc

30 décembre : création d’un grand mobile sculptural fait de pièces de cuir avec l’artiste Ginette Potvin

Pour tout savoir sur la programmation: https://www.emametiersdart.ca/ema/notre-programmation.html