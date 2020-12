Des appels frauduleux impliquant la Cour municipale

La Police de Trois-Rivières avise la population de certains appels frauduleux logés auprès de citoyens impliquant la Cour municipale.

Des citoyens auraient été contactés récemment par un individu qui prétextait être un employé de la Cour municipale de Trois-Rivières. Le suspect aurait mentionné à ses victimes qu’elles avaient des amendes impayées et exigeait un paiement immédiatement.

Il aurait été très insistant, allant même jusqu’à insulter ses interlocuteurs. Lors de ces appels, l’afficheur indiquait faussement le numéro de téléphone de la Cour municipale.

Ce stratagème est aussi utilisé par des fraudeurs prétextant être à la solde d’organismes publics tels que le gouvernement fédéral ou provincial, la GRC ou des agences de recouvrement. En accentuant la pression, les suspects incitent les victimes à effectuer un paiement rapidement par virement bancaire ou par l’achat de cartes de services, dont les numéros seront transmis aux fraudeurs.

Si quelqu’un appelle et prétend représenter un organisme public, il importe de vérifier s’il s’agit d’une communication officielle. Par exemple, si la personne prétend représenter la Cour municipale de Trois-Rivières, on peut lui demander son nom et son lieu de travail et ensuite lui dire que vous voulez vérifier son identité.

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle de ne jamais donner suite dans l’immédiat à de telles demandes. Les citoyens devraient plutôt contacter les représentants officiels des agences impliquées en recherchant eux-mêmes les coordonnées réelles de celle-ci, de sorte qu’un véritable employé sera en mesure de les renseigner sur le bien-fondé de la demande.