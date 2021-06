Des Aigles Junior bourrés de talent

La saison des Aigles Junior de Trois-Rivières, formation de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ), s’amorçait le week-end dernier face aux Voyageurs de Saguenay lors d’un programme double. Le pilote de la formation trifluvienne, Rémi Doucet, s’est dit très optimiste avec sa formation actuelle, formation qui se veut très régionale.

« C’est un des bons groupes que j’ai eu la chance d’avoir sous la main », a-t-il d’abord lancé. « C’est une équipe encore jeune, composée de joueurs de 18 et 19 ans. Nos vétérans ont seulement 20 ans alors on a plusieurs joueurs qui sont encore ici pour trois ans et plus. On va avoir une équipe compétitive, c’est certain! Nous avons beaucoup de profondeur également, notamment au monticule. Assez que nous pourrons convertir notre partant numéro un Nathan Landry en lanceur de fin de match pour le préparer à sa saison collégiale. »

« On a plusieurs joueurs qui peuvent jouer plusieurs positions alors tout le développement qui se fait en Mauricie à ce niveau-là nous rapporte à nous. Ça va nous permettre de garder nos joueurs actifs et ça va nous donner des options supplémentaires. On a aussi un groupe de gagnants dans le sens où ils ont gagné beaucoup de championnats dans leur carrière, beaucoup de tournois et certains qui ont même gagné les Jeux du Québec. Ce sont des joueurs qui ont connu la pression des matchs plus difficiles à gagner. »

Tel que mentionné plus haut, la presque totalité des joueurs provient de la Mauricie. Au bâton, les Aigles Junior seront à surveiller également.

« On voulait une équipe composée de joueurs de la région le plus possible et c’est ce que nous avons sous la main. Nous avons des joueurs qui proviennent de la Mauricie et qui proviennent de nos réseaux. Nous avons un seul joueur de l’extérieur qui est venu via le repêchage », explique coach Doucet.

« On a hâte que ça commence! On va avoir une bonne équipe en attaque aussi. Nos frappeurs vont être dangereux de 1 à 9 alors il n’y aura pas de manche facile pour l’équipe adverse. En même temps, ça nous garde toujours en confiance d’aller chercher des grosses manches ou de revenir de l’arrière à tous moments. »

Comme c’est le cas chaque automne, non pas seulement pour les Aigles Junior, mais pour toutes les formations du circuit, plusieurs bons joueurs devront quitter leur équipe respective afin de se joindre à leur formation scolaire.

« Nous allons perdre Nathan Landry et Yohann Dessureault, qui s’en vont jouer en Division 1. On s’attend aussi à perdre Jaycob Lachance et Antoine Tremblay qui vont aller rejoindre leur équipe collégiale. C’est pour ça que notre profondeur devient importante en fin de saison », explique l’entraîneur-chef.

« Vous savez, on a mis sur le terrain le genre d’individu et le genre d’identité qu’on voulait », ajoute pour sa part Mike Lachance, le directeur général. « On est là où on voulait être lorsqu’on est entré en poste. On sait que le défi demeure de comment on va gérer les séries, mais on est prêt et on va pouvoir compter sur une équipe stable au niveau Junior AA. On a la chance d’avoir Derek Marchand comme coach des lanceurs, lui qui est aussi entraîneur-chef de la formation AA alors on va suivre ça de près, c’est certain, si jamais on a besoin de renfort. »

Les Aigles Junior débuteront la campagne contre les Voyageurs de Saguenay lors d’un programme double le 26 juin. La troupe de Rémi Doucet disputera son premier match au Stade Quillorama le mardi 29 juin contre les Diamants de Québec.