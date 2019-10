Des maisons hantées organisées par des ados

La maison des jeunes le Chakado invite les citoyens de Trois-Rivières à visiter sa maison hantée, entièrement organisée par 21 adolescents.

L’événement est gratuit et il aura lieu dans les locaux de la maison des jeunes située dans le parc Roger-Guilbault (1191 rue Boisclair), le 30 octobre entre 18h et 20h30. Au menu: des acteurs et une ambiance terrifiante qui rappelleront sans doute plusieurs souvenirs de récits et contes fantastiques, d’une façon bien particulière…

Le lendemain (31 octobre), ce sont les scouts qui invitent la population à s’armer de courage pour porter secours aux gens d’un bien étrange refuge qui se transforme en jeu d’évasion. Au total, 18 Aventuriers, âgés de 12 à 17 ans, se donnent pour mission de donner quelques frayeurs aux participants. Cette maison hantée se déroulera au parc Quirion (6470, rue Quirion) de 18h à 21h.

Il y aura évidemment une distribution de bonbons aux deux endroits.