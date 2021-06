Des activités pour les jeunes des premiers quartiers pour l’été

Pour une quatrième année consécutive, La ruelle animée prendra d’assaut le 820, rue Hertel pour la saison estivale.

Du 28 juin au 26 août, les jeunes des premiers quartiers de Trois-Rivières pourront prendre part à une panoplie d’activités gratuites.

Le projet La ruelle animée, une initiative du Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières, vise à accompagner les jeunes de 6 à 17 ans dans leur développement.

Par le jeu et avec des intervenantes sur place, les enfants sont en mesure de se développer dans diverses sphères telles que la motricité, le langage, les émotions, les habiletés sociales et les saines habitudes de vie. C’est donc en observant que les intervenantes planifient des actions et interviennent pour répondre adéquatement aux besoins des jeunes.

Plusieurs autres activités seront explorées durant l’été comme des randonnées à vélo, des ateliers culinaires, du cirque social, etc.

« La ruelle animée est un projet qui fait une réelle différence pour les jeunes du quartier Sainte-Cécile et ses environs. Le contexte de la pandémie a de grands impacts sur eux. On pense à l’anxiété, la confiance en soi pour ne citer que ceux-ci. Nous sommes là pour les écouter, les soutenir, leur permettre de vivre des réussites et de créer des liens », mentionne Marie-Danielle Gilbert-Martel, éducatrice spécialisée et intervenante à La ruelle animée.

De la Ruche d’art, en passant par des jeux de cour, les jeunes et leur famille pourront avoir un avant-goût de la programmation estivale le 28 juin dès midi.

Toutes les mesures de santé publique seront mises en place afin d’assurer la sécurité de tous: port du masque lorsque la distanciation n’est pas possible, désinfection des mains et activités en bulle familiale.

Plus de 60 jeunes sont rejoints par les activités de La ruelle animée chaque été.

Pour s’inscrire à La ruelle animée: 819 374-1377. Les inscriptions pourront aussi se faire lors de la journée d’ouverture.

Le Centre de pédiatrie sociale tient à remercier la Ville de Trois-Rivières et les fonds Hamelys pour leur précieuse collaboration à ce beau projet.

C’est donc un rendez-vous du 28 juin au 26 août prochain !