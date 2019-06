Des activités à profusion au centre-ville

Le centre-ville de Trois-Rivières sera l’hôte de plusieurs événements de tout genre cet été. Plus de 90 artistes présenteront plus de 190 prestations de toutes sortes dans le cadre des dix week-ends de festivités organisés par la Corporation des événements de Trois-Rivières.

Au programme: des spectacles musicaux, des numéros de cirque, des artistes ambulants, de l’art en direct, des sketchs humoristiques, de l’improvisation, des prestations sportives et beaucoup plus. Plusieurs artistes locaux seront d’ailleurs de la partie.

Dans l’optique de faire rayonner au maximum le centre-ville auprès des citoyens, les festivités se dérouleront sur quatre plateaux distincts.

Les évènements et spectacles dont le déploiement est plus imposant auront lieu majoritairement au parc portuaire où l’espace permet d’aménager l’équipement adéquat. Les autres plateaux seront : la rue des Forges, la zone Hart, ainsi que la place Pierre-Boucher (flambeau).

En nouveauté cette année, la Corporation mettra de l’avant différents jeux à six endroits bien précis dans les rues du centre-ville afin de permettre aux préposés aux activités estivales d’interagir avec les gens présents au centre-ville et d’amorcer plus facilement les conversations pour informer ces derniers.

Ces jeux leur permettront de récolter des coupons échangeables contre une participation à la Roue chanceuse, qui sera positionnée directement sur la rue des Forges. Cette roue proposera, chaque semaine, différents prix ou escomptes dans les établissements du centre-ville.

Dès ce week-end, l’équipe des préposés aux activités estivales de la Corporation assurera la sécurité et la signalisation de la voie piétonnière de la rue des Forges. Celle-ci sera fermée les vendredis et les samedis soirs dès 17 h afin de permettre aux visiteurs d’apprécier les prestations en toute sécurité.

Chaque vendredi et samedi, de 18 h à 22 h, les gens sont invités à prendre part aux activités. L’ensemble de la programmation est disponible sur le site web de la Corporation des Événements de Trois-Rivières au www.ce3r.com.

***

THÉMATIQUES 2019

Saint-Jean-Baptiste

21 au 23 juin 2019

Les 21 et 22 juin, le centre-ville vibrera au son des plus grands succès de chansons québécoises grâces aux prestations de la formation Les Charles Aznavour et de TiLou Chansonnier Duo. Des artistes déambulatoires défileront également dans les rues afin de rendre le centre-ville festif.

Par ailleurs, il est à noter que cette année, la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie déménagera ses activités du 23 juin à l’Esplanade de Trois-Rivières sur Saint-Laurent. Sous le thème « Un monde de tradition », l’organisation invite les citoyens trifluviens dès 15h à venir célébrer le Québec avec une programmation riche en activités. La population pourra également déguster des bières de microbrasseries en plus d’avoir accès à des concessions alimentaires.

Défi Hors Piste

12 et 13 juillet

La troisième édition du Défi Hors Piste, réalisé par Adrénaline Urbaine, se tiendra les 12 et 13 juillet 2019 au parc portuaire de Trois-Rivières. Planche à roulettes, wakeboard, planche à neige et freeski seront encore une fois au rendez-vous! Une centaine d’athlètes de partout à travers la province se disputera 6 000$ en prix. Le Défi Hors Piste est le plus grand rassemblement de sports de planche au Québec et offre une expérience évènementielle unique au Canada, le tout gratuitement.

Des innovations terrain majeures raviront les athlètes et en mettront plein la vue aux spectateurs. Les jeunes seront au centre de l’action avec encore plus d’activités d’initiation aux sports de planche, encadrées par des entraîneurs certifiés. Finalement, spectacles de musique, DJ, camion-restaurant et boutiques éphémères bonifieront la programmation de l’évènement. Tous les détails concernant le Défi Hors Piste seront annoncés plus tard dans l’été.

La Série Centro

19 juillet au 17 août 2019

La Série Centro, qui sera de retour pour une deuxième édition, sera lancée le 19 juillet dans la cadre de son week-end d’ouverture. Cette série qui, rappelons-le, se veut une façon de célébrer la thématique du spectacle du Cirque du Soleil présenté exclusivement à l’Amphithéâtre Cogeco, proposera à nouveau une panoplie d’activités au centre-ville. Cette année, les activités de la Série Centro seront donc teintées de l’univers pittoresque du groupe Les Cowboys Fringants. Les arts de toutes sortes seront à nouveau au cœur des célébrations de la Série Centro et sauront certainement divertir toute la famille! L’ensemble de la programmation sera annoncé plus tard cet été.

Festivités du GP3R

2-3 août et 8 au 10 août 2019

Le centre-ville sera envahi par la fièvre automobile lors des deux week-ends du Grand Prix de Trois-Rivières. Les mordus de courses automobiles en verront de toutes les couleurs grâce aux traditionnelles parades de voitures, au spectacle de drift et au tournoi de E-sport. Le toujours très attendu et ô combien spectaculaire feu d’artifice sera également de retour pour éblouir petits et grands, alors que des prestations musicales de toutes sortes seront aussi au programme. C’est donc un rendez-vous pour deux week-ends des plus festifs au centre-ville!

Trois-Rivières en Blues

22 au 25 août 2019

Le festival célébrera sa 11e édition cet été et, pour l’occasion, continuera de combler les amateurs de musique avec une programmation diversifiée de grande qualité. Trois-Rivières en Blues se déroulera du 22 au 25 août 2019, ce qui donnera lieu à quatre jours de festivités permettant de mettre en lumière des artistes de renom de la musique blues. Que les visiteurs y assistent grâce au passeport payant à l’Amphithéâtre Cogeco ou gratuitement sur la scène du centre-ville, située sur la rue Badeaux, ou dans les différents bars et restaurants participants, ils vivront une immersion tout en blues.

Festivités de la Classique internationale de canot de la Mauricie

30 août au 1er septembre 2019

Le week-end de la fête du Travail, anciennement consacré à la célébration des Délices d’automne, mettra en valeur cette année la Classique internationale de canot de la Mauricie. En effet, à la suite du déménagement des Délices d’automne qui se tiendra désormais du 11 au 14 octobre 2019 sur l’Esplanade de Trois-Rivières sur Saint-Laurent c’est la 86e édition de la Classique de canot qui sera au cœur des festivités du centre-ville du 30 août au 1er septembre prochain. Des spectacles de musique se dérouleront au parc portuaire, alors que les rues du centre-ville seront animées tout au long de la fin de semaine par des artistes déambulatoires.