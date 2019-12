Dernier week-end d’Opération Nez Rouge

Le service d’opération Nez Rouge sera en fonction durant la période des Fêtes, jusqu’au 31 décembre.

Des bénévoles seront disponibles pour effectuer des raccompagnements les 27, 28 et 31 décembre en soirée. Pour se faire, il suffit d’appeler au 819 373-0111. Le service dessert également les municipalités de Champlain, Saint-Maurice et Saint-Étienne-des-Grès, en plus du territoire de Trois-Rivières.

De nouveau cette année, les dons effectués à chaque raccompagnement seront remis à la Fondation Les Amis des Estacades dans le but d’apporter un soutien financier aux familles des élèves pour favoriser l’épanouissement de leur potentiel scolaire, sportif, culturel ou artistique. En 2018, les usagers d’Opération Nez Rouge de Trois-Rivières ont effectué des dons totalisant 36 500$.

Les personnes intéressées à s’impliquer comme bénévoles retrouveront le formulaire d’inscription au www.operationnezrouge.com.

De 2013 à 2017, la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool a été la cause de 37,8% des décès sur les routes de la Mauricie et du Centre-du-Québec. (M.E.B.A.)